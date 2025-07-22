Кроссовер Geely Cityray с новым дизайном скоро поступит в продажу

Предназначенный для Китая обновленный компактный кроссовер компания Geely впервые анонсировала на прошлой неделе. На родине модель носит имя Boyue, а в других странах, включая Россию, дореформенная пятидверка зовется Cityray. Так вот теперь опубликовано еще несколько официальных изображений и видео модернизированного SUV. Кроме того, рестайлинговые машины появились у местных дилеров. Старт «живых» продаж намечен на август, но прием предварительных заявок могут открыть уже в ближайшие дни.

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 4 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 5 / 6 Обновленный Geely Boyue для Китая 6 / 6

Напомним, в Поднебесной этот кроссовер входит в одно семейство с более крупной моделью Geely Boyue L, которая у нас представлена как Geely Atlas второго поколения. При этом паркетники построены на разных платформах: в основе Boyue/Cityray лежит «тележка» BMA, а Boyue L/Atlas базируется на CMA. Ну и добавим, что старший SUV в Китае тоже недавно обновили. А еще любопытно то, что на домашнем рынке оба преобразившихся кроссовера объявлены моделями следующей генерации, однако это все же рестайлинг. Причем дореформенные автомобили не уходят.

Обновленный Geely Boyue для Китая

Как и в случае с рестайлинговым Geely Boyue L, внешность Boyue стала проще. Младший кроссовер тоже обрел фары привычной формы вместо клыкастой оптики, плюс их теперь объединяет сплошная светящаяся полоска, а не «пунктиры». Радиаторная решетка стала меньше и лишилась рельефных черных пластин, вместо них – хромированные вертикальные клинья. Также заменили передний бампер. Корма в целом прежняя.

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 3 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 3 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 3

В салоне Geely Boyue установили другие переднюю панель и центральный тоннель. Вместо вертикального планшета появился тачскрин «альбомного» формата (как и у более крупного кроссовера). На тоннеле – новый джойстик коробки, иные кнопки и неприкрытые подстаканники (у дореформенного Boyue/Cityray подстаканники спрятаны под шторкой).

Обновленный Geely Boyue для Китая 1 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 2 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 3 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 4 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 5 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 6 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 7 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 8 / 9 Обновленный Geely Boyue для Китая 9 / 9

По предварительным данным, техника у кросса прежняя. В Китае модель предложена с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 1 / 3 Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 2 / 3 Дореформенный Geely Boyue для Китая. Наш актуальный Geely Cityray в целом выглядит так же 3 / 3

Пока нет информации о том, когда обновится экспортный Geely Cityray.