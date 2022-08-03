Кроссовер Geely FX11 почти полностью раскрыт. Всё-таки следующий Atlas?

Тизерная кампания новейшего кросса Geely вышла на финишную прямую: опубликовано фирменное изображение интерьера, вдобавок появилось несколько свежих кадров, на которых показан экстерьер. Напомним, сама марка пока именует свой SUV внутризаводским индексом FX11. Но вот, что любопытно: китайские СМИ вернулись к прежде отброшенной идее о том, что паркетник будут позиционировать в качестве Boyue следующего поколения (в РФ нынешний кроссовер зовется Atlas Pro). Если это действительно так, то новая модель может получить приставку к названию (китайцы прочат литеру L). Впрочем, есть и другая версия: мол, кроссовер окажется совершенно новой отдельной моделью Xingyao.

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Во внешнем облике Geely FX11 прослеживаются мотивы прошлогоднего концепта Vision Starburst (похожим образом оформлены головная оптика и задние фонари), а внутри серийный кроссовер и вовсе почти дословно повторил тот прототип (по крайней мере, на картинке). Паркетник получил аналогичные двухспицевое рулевое колесо, виртуальную «приборку», центральный тоннель и джойстик коробки. Ну а главная «фишка» салона – большой вертикальный тачскрин мультимедийной системы, который, по сути, заменил привычную центральную консоль.



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Новый кроссовер построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Эта «тележка» также лежит в основе флагманского паркетника Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40. Габариты FX11 мы знаем, благодаря июльскому «сливу» китайского минпрома: длина модели равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть в линейке марки новинка расположится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).



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Geely FX11 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). А еще у модели будет гибридная версия. Скорее всего, установка такому кроссу досталась от соплатформенных Geely Xingyue L и Lynk & Co 01: в ее состав входят бензиновый трехцилиндровый двигатель 1.5 (150 л.с.), который способен работать по экономичному циклу Миллера, мотор-генератор и тяговый электромотор. Совокупная отдача гибридных родственников – 245 л.с. Система может работать в последовательном или параллельном режимах. По-прежнему неизвестно, предусмотрен ли для новинки полный привод.



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Мировая премьера Geely FX11 пройдет 5 августа. Кроссовер наверняка отправят на экспорт, но уже после того, как он освоит домашний рынок: стало быть, до других стран модель доберется не раньше следующего года.

