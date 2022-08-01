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  • Новый кроссовер Geely FX11 с начинкой Volvo застукали «на воле» без камуфляжа

Новый кроссовер Geely FX11 с начинкой Volvo застукали «на воле» без камуфляжа

01.08.2022 418 0 0

Мировая премьера паркетника состоится позже на этой неделе. Новейший SUV китайской марки будет доступен с двумя турбомоторами на выбор, вдобавок модель предложат в виде гибрида.

 

Первые фирменные картинки своего нового кросса, который пока известен под внутризаводским индексом FX11, марка Geely распространила в начале июля. Затем модель показалась на сертификационных снимках минпрома КНР, вдобавок стали известны ее основные характеристики. Ну а теперь в Поднебесной поймали серийную машину, причем без лоскутка маскировки: «живые» фото растиражировали местные онлайн-издания, среди которых оказались Autohome и Cheshi. Тем временем, сама компания Geely объявила дату дебюта SUV: полностью новинку раскроют 5 августа.

Напомним, прежде «поднебесные» профильные медиа писали, что кроссовер будут позиционировать в качестве Geely Boyue следующего поколения (в РФ нынешний паркетник представлен под именем Atlas Pro). Однако сейчас китайцы в этом уже не так уверены: не исключено, что FX11 окажется совершенно новой самостоятельной моделью.

В основе паркетника лежит «тележка» CMA (Compact Modular Architecture), созданная Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На этой платформе также построены флагманский кроссовер Geely Xingyue L (в России его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40. Согласно документам минпрома, длина Geely FX11 равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Таким образом, в линейке марки новинка расположится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).

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У Geely FX11 довольно смелый внешний облик, явно вдохновленный прошлогодним концептом Vision Starburst. Особенности – узкие фары, вертикальные «клыки» дневных ходовых огней, внушительная радиаторная решетка и задранные вверх задние фонари, которые к тому же объединены светящейся полоской. Фото интерьера серийного кроссовера еще нет, но ранее в Сеть выкладывали снимки тестового прототипа: внутри будет мультимедиа-система с большим вертикальным тачскрином.

Официальные изображения Geely FX11
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Официальные изображения Geely FX11
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Официальные изображения Geely FX11
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Официальные изображения Geely FX11
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В Китае паркетник будет доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.). А еще покупателям предложат гибридную версию. Скорее всего, у гибрида установка, как у соплатформенных Geely Xingyue L и Lynk & Co 01: в ее состав входят бензиновый трехцилиндровый двигатель 1.5 (150 л.с.), который способен работать по экономичному циклу Миллера, мотор-генератор и тяговый электромотор. Совокупная отдача гибридных родственников – 245 л.с. Система может работать в последовательном или параллельном режимах. На данный момент неизвестно, предусмотрен ли для FX11 полный привод.

Новый кроссовер Geely наверняка отправят на экспорт, но о сроках говорить пока рано.

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