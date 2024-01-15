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  • Кроссовер GM и SAIC в стиле Jimny: на подмогу выходит пятидверная версия Baojun Yep Plus

Кроссовер GM и SAIC в стиле Jimny: на подмогу выходит пятидверная версия Baojun Yep Plus

15.01.2024 301 0 0

Электрический паркетник с приставкой отличился не только кузовом, но и наличием более мощного мотора. А еще такой SUV проедет дальше младшего брата.

Маленький трехдверный электрокросс с обликом в стиле рамного Suzuki Jimny в гамме китайской марки Baojun (входит в состав СП концернов General Motors и SAIC) появился в прошлом году. Англоязычное название модели – Yep, местное – Yueye. На родине бренда продажи стартовали весной. Казалось бы, паркетник обречен на успех, ведь он объединил сразу два популярных в КНР тренда – на компактные электрокары и брутальный дизайн. Однако хитом Baojun Yep так и не стал: по данным местных профильных медиа, с мая по декабрь 2023-го модель разошлась тиражом 14 683 экземпляра. Для сравнения, ситикар Geely Panda Mini лишь за один ноябрь обрел более 15 000 владельцев. И вот на этом фоне анонсирована пятидверная модификация Baojun Yep: растянутому варианту присвоена приставка Plus.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Спереди и сзади новая версия в целом повторила трехдверку, вот только на распашной багажной двери Плюса нет элемента Car-watch (у короткого кросса на корме за доплату можно установить экран, на который выводится анимация или графика). Вместо него предусмотрен опциональный бокс, имитирующий наружную запаску. Другие собственные фишки Baojun Yep Plus – более крупные зеркала на отдельных ножках и расположенные за стойками задних дверей панели в цвет кузова.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep
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Длина пятидверного кроссовера равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Габариты трехдверного Baojun Yep: 3381/1685/1721 мм, расстояние между осями – 2110 мм.

Интерьер Плюса еще не показали. Скорее всего, внутри тоже имеется табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. Список оборудования также наверняка идентичен: топовому трехдверному Yep положены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Baojun Yep Plus
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Китайцы пишут, что Baojun Yep Plus предложат с электромотором мощностью 102 л.с. (установлен на задней оси). Емкость батареи пока не указана, при этом сообщается, что пятидверный кроссовер сможет проехать 401 км по циклу CLTC. Трехдверка оснащается 68-сильным двигателем (короткий Yep тоже заднеприводный) и аккумулятором емкостью 28,1 кВт*, дальнобойность – 303 км. Максимальная скорость Плюса – 150 км/ч против 100 км/ч у электрокара без приставки.

Baojun Yep
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Baojun Yep
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Baojun Yep
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В продаже новую модификацию ждут в марте, цены пока не объявлены. Трехдверный Baojun Yep сегодня стоит от 79 800 юаней, что эквивалентно около 997 000 рублей по текущему курсу.

Между тем впоследствии семейство Yep может пополнить и пикап: ранее Baojun показал такую версию на фирменных рендерах.

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