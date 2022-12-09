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  • Кроссовер Honda CR-V нового поколения с другими внешностью и именем: официальные фото

Кроссовер Honda CR-V нового поколения с другими внешностью и именем: официальные фото

09.12.2022 44 0 0

К рыночному дебюту готовится Breeze второго поколения, то есть «шестой» CR-V с измененным обликом. Впрочем, внутри SUV повторяют друг друга, техника тоже едина для обеих моделей.

Паркетник с именем Breeze в линейке Хонды появился в 2019 году, он предназначен только для Китая, причем модель не разработана с нуля: машина сделана на базе CR-V предыдущей генерации, хотя дизайн у нее все же свой. Дело в том, что глобальный кроссовер для Поднебесной производит локально совместное предприятие Dongfeng Honda, тогда как за выпуск «эксклюзивного» SUV отвечает компания GAC Honda. Кросс Honda CR-V нового шестого поколения уже доступен в КНР, а теперь представлен и свежий Breeze (для модели GAC Honda это, соответственно, вторая генерация).

Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Как и прежде, у Бриза оригинальная внешность: паркетник получил иные радиаторную решетку, фары, бамперы и багажную дверь, вдобавок задние фонари (у них тоже другая форма) лишены дополнительных вертикальных секций. В длину Honda Breeze все так же превосходит исходный CR-V – 4716 против 4703 мм (в китайской спецификации). А вот колесная база у машин совпадает – 2701 мм. Для сравнения, габариты предыдущего Бриза: длина – 4634 мм, расстояние между осями – 2661 мм.

Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Внутри паркетник GAC Honda дословно скопировал CR-V, тут такие же передняя панель, руль, центральный тоннель, виртуальная «приборка», блок управления «климатом» с шайбами и мультимедийная система с отдельным торчащим экраном. Сохранили даже сетчатую полоску, в которую спрятаны дефлекторы обдува. Модели еще обещан комплекс систем безопасности Honda Sensing 360, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и прочее. В Китае оба кроссовера доступны с пяти- или семиместным салоном (к слову, у американского нового Honda CR-V трехрядного варианта нет).

Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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Новый Honda Breeze
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На первом этапе новый Honda Breeze предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 193 л.с. (хотя у мотора теперь другой индекс: L15CK вместо L15BT). У местного CR-V аналогичный турбодвижок (правда, индекс, опять же, иной – L15BZ), он сочетается с вариатором: очевидно, Бриз тоже укомплектуют CVT. Привод передний или полный. Позже у Breeze появятся «простая» гибридная версия, а также вариант PHEV с возможностью зарядки от электросети (по предварительным данным, у гибридов будет установка на основе двухлитрового «атмосферника»).

Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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Новый Honda CR-V и предыдущий Honda Breeze
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В продажу Honda Breeze нового поколения поступит до конца декабря, цены еще не объявлены. «Шестой» CR-V в Китае сегодня стоит от 26 700 долларов.

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