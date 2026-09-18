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Кроссовер Hyundai Bayon в угловатом стиле: новые официальные кадры

18.09.2026 569 0 0
Кроссовер Hyundai Bayon в угловатом стиле: новые официальные кадры

Компания Hyundai продолжает подогревать интерес к компактному паркетнику следующей генерации. Полноценную премьеру должны провести в ближайшее время.

Первые изображения кроссовера Hyundai Bayon второго поколения были опубликованы всего пару дней назад. Теперь в Сеть выложили новые тизеры. Напомним, что предшественник в строю с 2021 года, причем он изначально был заявлен в качестве модели, созданной в основном для Европы. А вот «второй» Bayon дебютирует в Индии: именно индийское подразделение Hyundai и продвигает новинку. Но местным эксклюзивом свежий паркетник все же не станет. Так, на предыдущих картинках с интерьером руль расположен слева, тогда как в Индии левостороннее движение. Кроме того, ранее замаскированные тестовые прототипы ловили в Бразилии.

Как и предыдущий паркетник, «второй» Hyundai Bayon является родственником хэтчбека Hyundai i20. Но речь уже о новой «двадцатке», которую представили в той же Бразилии в июне этого года. В частности, благодаря предыдущим шпионским снимкам мы знаем, что у машин одинаковая подоконная линия. Впрочем, дизайн у Bayon все-таки оригинальный, он выполнен в новом фирменном стиле Art of Steel, который уже примерили последние Hyundai Elantra/Avante и Hyundai Tucson, электрокар Hyundai Ioniq V.

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Особенности внешности Hyundai Bayon – обилие «прямых» линий на кузове и «мускулистые» бока. Дневные ходовые огни сделаны в виде горизонтальных LED-полосок и примыкающих к ним скошенных диодных же секций. Блоки фар расположены ниже. Задние фонари представляют собой узкие горизонтальные и вертикальные полоски. Кроссоверу также достался неокрашенный пластиковый обвес.

Салон почти такой же, как у бразильского хэтчбека Hyundai i20. Внутри Bayon – изогнутое табло, вертикальные дефлекторы обдува (как боковые, так и центральные). Блок управления «климатом» и остальными функциями – тоже вертикальный. Под ним есть ниша – это площадка для беспроводной зарядки.

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О технике все еще ни слова. Индийские СМИ прочат местному Hyundai Bayon бензиновый четырехцилиндровый атмосферник 1.5, плюс кроссовер якобы предложат с газовой версией этого мотора (CNG). В Бразилии, как ожидается, паркетник будет доступен с турботройкой 1.0 T-GDI от родственного хэтчбека Hyundai i20. Привод же наверняка только передний.

Полноценную премьеру должны провести в ближайшее время. По предварительной информации, производство кроссовера Hyundai Bayon нового поколения будет вестись в Индии и Бразилии. Предыдущий паркетник для Европы выпускают в Турции. Но пока нет данных о том, появится ли «второй» Bayon в Старом Свете.

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