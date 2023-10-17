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  • Кроссовер JAC JS3 официально приходит в Россию: подробности об оснащении

Кроссовер JAC JS3 официально приходит в Россию: подробности об оснащении

17.10.2023 225 0 0

Новый индекс присвоен модернизированному паркетнику JAC S3. На российском рынке пятидверку предложат с атмосферным мотором, для модели пока заявлены две комплектации.

В родном Китае паркетник JAC S3 с таким дизайном дебютировал еще в 2019 году. Там модель уже сняли с продаж, однако на зарубежных рынках она до сих пор присутствует. В России же рестайлинговый кроссовер впервые сертифицировали еще в 2021-м, но до нас эта пятидверка добралась только сейчас: модель появилась на местном сайте JAC, причем, как и в других странах, в РФ обновленный паркетник переименован в JS3. Кстати, точно неизвестно, откуда именно к нам поставляют машины – напрямую из КНР или с казахстанского завода СарыаркаАвтоПром.

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Длина кросса равна 4345 мм, что на 20 мм больше по сравнению с нашей дореформенной версией. Высота, напротив, стала меньше на 20 мм – теперь 1640 мм. Ширина и колесная база остались прежними – 1765 и 2560 мм соответственно. Паспортный дорожный просвет JAC JS3 – всего 155 мм.

Внешние отличия JS3 от дорестайлингового паркетника – двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), более внушительная радиаторная решетка, иные бамперы и задние фонари. В салоне установили новые переднюю панель и руль. Кроме того, планшет мультимедийной системы отныне «парит», тогда как у дореформенного паркетника экран встроен в панель.

Согласно сайту JAC, в России JS3 будет доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.6 мощностью 109 л.с. (150 Нм). На данный момент для модели заявлены две комплектации: в версии Luxury кросс имеет шестиступенчатую механику, в исполнении Intelligent он оснащен вариатором. Привод в любом случае исключительно передний.

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В списке оборудования JAC JS3 Luxury значатся: светодиодные ДХО, галогеновые фары, рейлинги на крыше, электропривод и обогрев зеркал, тканевая отделка салона, кондиционер, аудиосистема, задний парктроник, две подушки безопасности, ESC и круиз-контроль. В версии Intelligent появляются шумоизоляция капота, «кожаный» салон, мультимедиа-система, климат-контроль и камера заднего вида.

Прежний JAC S3
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Прежний JAC S3
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Прежний JAC S3
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Цен пока нет, сравнивать тоже не с чем: прежний S3 почти исчез из салонов, его прайс-лист на сайте марки также уже не висит. Впрочем, рестайлинговый паркетник наверняка окажется дешевле более крупного и престижного JAC JS6, последний же в РФ по прайсу сейчас стоит от 2 929 000 рублей. О старте продаж JS3, вероятно, объявят в ближайшее время.

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