Кроссовер Jeep Avenger для Европы: рестайлинг и новая спецверсия

Бренд Jeep полностью рассекретил модернизированный компактный паркетник Avenger, предназначенный для Старого Света. Модели слегка подправили внешность, скромные обновки есть и внутри. Кроме того, европейцам предложено новое особое исполнение. А вот техника в целом прежняя.

Небольшой кроссовер Jeep Avenger на платформе СMP концерна Stellantis (сейчас ее обозначают как STLA Small) дебютировал в 2022 году, свою рыночную карьеру он начал в 2023-м. Прежде основным ареалом обитания для модели длиной чуть более 4 метров была Европа, для этого региона выпуск ведется на польском заводе. А в этом году Avenger доберется еще и до Южной Америки – сразу в обновленном виде. Там будут продавать машины бразильской сборки. И именно бразильское подразделение Stellantis в конце апреля первым показало рестайлинговый паркетник. Сегодня же состоялась полноценная премьера модернизированного Jeep Avenger, который адресован Старому Свету.

В Европе паркетник пользуется неплохим спросом, так что рестайлинг получился довольно скромным. Изменены имитирующие фирменные джиповские «прорези» вставки – они теперь выпуклые и в дорогих версиях имеют диодную подсветку сверху. Еще переделали бамперы, вдобавок европейский Jeep Avenger обзавелся матричной головной оптикой. Также пересмотрен дизайн 17- и 18-дюймовых дисков (базовый паркетник имеет 16-дюймовые колеса), расширена палитра цветов кузова.

Линейку «старосветской» модели пополнила «юбилейная» спецверсия под названием 85th Anniversary. Фишки этого исполнения – декор «золотистого цвета» (хотя на официальных картинках это, скорее, бронзовый оттенок), особая наклейка на капоте, соответствующий логотип и расширенный список оборудования.

Вопреки ожиданиям экраны в салоне больше не стали: Jeep Avenger положены цифровая приборка на 7 или 10,25 дюйма и планшет мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма. Нижняя часть передней панели отныне имеет мягкую вставку, более мягкий материал используется и в отделке дверей. Еще была улучшена система кругового обзора.

Техника в целом прежняя. Самый доступный европейский Jeep Avenger оснащается бензиновым трехцилиндровым турбомотором Turbo 100, который Stellantis считает новым. На деле же это модернизированная турботройка 1.2 PureTech мощностью 101 л.с., которая все так же сочетается с шестиступенчатой механикой. Можно выбрать и 110-сильный гибрид e-Hybrid с 1.2T и шестиступенчатым роботом, а также полностью электрический паркетник со 156-сильным электромотором и старой батареей емкостью 54 кВт*ч. Все вышеперечисленные варианты – переднеприводные. Полный привод есть у гибридного Jeep Avenger 4xe с форсированным до 136 л.с. движком 1.2 и дополнительным электродвигателем на задней оси, суммарная отдача этого исполнения – 145 л.с.

В Европе уже принимают заказы на обновленный Jeep Avenger. Например, в Италии такой паркетник стоит от 25 590 евро (около 2,2 млн рублей по актуальному курсу). Старт поставок клиентам намечен на осень.