Обновлённый кроссовер Jeep Avenger: первый показ

Тизеры рестайлингового кроссовера Jeep Avenger были опубликованы в начале этой недели европейским и южноамериканским подразделениями концерна Stellantis. А теперь последнее распространило несколько «живых» фото паркетника, сделанных в Рио-де-Жанейро. К слову, это в Европе кроссоверу провели плановую модернизацию, ведь там модель продают с 2023 года. А вот для Бразилии, как и в целом для Южной Америки, Avenger является абсолютной новинкой: как мы видим, там модель появилась сразу в посвежевшем виде. Но раз тизеры от разных офисов Stellantis были одинаковыми, то логично предположить, что и евроверсия изменилась так же.
В Старом Свете модель пользуется неплохим спросом, так что рестайлинг получился скромным. Переделаны имитирующие фирменные джиповские «прорези» вставки – они отныне выпуклые и имеют подсветку сверху. Еще подретушировали передний бампер, а в фарах заменили начинку – по крайней мере, у версии для Южной Америки.
Интерьер пока не засвечен. Предполагается, что внутри установили более крупный планшет мультимедийной системы. Jeep Avenger также могла достаться модернизированная приборка. Ну и, вероятно, освежили материалы отделки.
О технике ни слова. По неофициальным данным, в Европе ее реформы не затронули. Кроссовер Jeep Avenger, напомним, построен на платформе СMP концерна Stellantis (сейчас ее обозначают как STLA Small). Нынешняя линейка «старосветского» паркетника включает переднеприводные чисто бензиновую версию с турботройкой 1.2 (100 л.с.), гибрид e-Hybrid с установкой на базе той же турботройки (плюс 29-сильный электромотор) и электрокар (156 л.с.), а также полноприводный гибрид 4xe с форсированным до 136 л.с. движком 1.2T и дополнительным электродвигателем на задней оси (тоже 29 л.с.). Что же касается южноамериканского Avenger, то у него начинка вполне может оказаться другой – с учетом специфики региона.
Полноценную презентацию обновленного кроссовера проведут в ближайшее время. Для Европы Jeep Avenger производят на польском заводе, а для Южной Америки выпуск модели наладят в Бразилии.
