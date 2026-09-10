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  • Кроссовер Jetour X90 нового поколения сделали из другой модели марки

Кроссовер Jetour X90 нового поколения сделали из другой модели марки

10.09.2026 612 0 0
Кроссовер Jetour X90 нового поколения сделали из другой модели марки

Бренд Jetour объявил о старте продаж большого паркетника X90 следующей генерации. Модель предложена с двумя турбомоторами на выбор.

Крупный кроссовер с индексом X90 в линейке принадлежащей компании Chery марки Jetour присутствует с 2019 года. Паркетник неоднократно обновляли, присваивая различные приставки. Причем, как водится в Китае, не все прежние версии исчезли из продажи, так что Jetour X90 стал отдельным семейством – в частности, китайцам доступны X90 Plus и X90 Pro. Так вот теперь SUV без «фамилии» перешел в следующее поколение. И это не полностью оригинальная разработка. В новый «просто» Jetour X90 превратился стартовавший годом ранее чисто бензиновый Jetour X70L.

Новый Jetour X90
Новый Jetour X90
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Исходный Jetour X70L
Исходный Jetour X70L
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От исходной «семидесятки» паркетник со старшим индексом отличается оформлением передней части. У Jetour X90 фары привычной формы вместо вертикальных блоков, оригинальная радиаторная решетка с вертикальными клиньями вместо горизонтальных плашек и собственный бампер. Корму переделывать не стали.

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Длина нового Jetour X90 равна 4830 мм, что на 20 мм больше, чем у донорского Jetour X70L. Остальные габариты совпадают. Ширина – 1930 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2820 мм. Предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Внутри «девяностый» тоже повторил X70L, разве что заменили руль – он двухспицевый, тогда как у донора трехспицевая «баранка». В салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки, ряд рычажков и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В дорогих комплектациях планшет мультимедиа можно наклонять влево/вправо.

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Богатые версии Jetour X90 – это еще подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, откидной столик в спинке переднего пассажирского кресла, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Кроссовер бывает пяти- или семиместным.

Техника такая же, как у Jetour X70L. Кроссовер Jetour X90 предложен с двумя бензиновыми моторами на выбор – турбочетверками 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (254 л.с.). Первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний.

Без учета акций новый Jetour X90 обойдется в 122 900 – 159 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,56 млн – 2,04 млн рублей по актуальному курсу. Исходный Jetour X70L чуть дешевле – от 115 900 до 149 900 юаней (1,48 млн – 1,9 млн рублей).

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