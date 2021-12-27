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  • Кроссовер Kia Seltos готовится к рестайлингу: новые шпионские фото

Кроссовер Kia Seltos готовится к рестайлингу: новые шпионские фото

27.12.2021 186 0 0

Компактному паркетнику корейской марки подправят дизайн экстерьера. В салон заглянуть пока не удалось, насчет техники единого мнения тоже еще нет.

 

До российского рынка кроссовер Kia Seltos добрался в прошлом году, а вот на родине марки модель стартовала еще в 2019-м, и скоро там предложат рестайлинговый компакт. Тестовые прототипы стали все чаще попадаться на корейских дорогах, свежую порцию шпионских снимков выложил местный Instagram-канал Shorts Car. От плотного камуфляжа паркетник пока не избавился, однако первое впечатление получить уже можно.

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Судя по всему, Seltos достанутся новые бамперы, также модернизируют фары и заменят задние фонари, вроде бы исчезнут вертикальные блоки противотуманок. Ну и еще радиаторная решетка станет больше, вдобавок ее опустят ниже. Фотографий интерьера нет, но там кардинальных перемен не ожидается, разве что освежат мультимедийную систему, плюс могут появиться виртуальная «приборка» и иные материалы отделки.

Актуальный Kia Seltos для Кореи, наш кроссовер выглядит так же
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Актуальный Kia Seltos для Кореи, наш кроссовер выглядит так же
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Официальной информации о технике, понятное дело, тоже еще нет. А данные неофициальные разнятся. Так, некоторые профильные медиа считают, что кроссовер сохранит нынешнюю гамму, австралийцы надеются, что их бензиновая турбоверсия станет мощнее, а в Штатах ждут гибрид с установкой от паркетника Niro.

Дореформенный Kia Seltos в Корее сегодня доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный. Прежде у кросса на домашнем рынке еще был турбодизель 1.6 (136 л.с.), но недавно его отправили в отставку.

Актуальный Kia Seltos для Кореи, наш кроссовер выглядит так же

В России Селтос оснащается теми же турбомотором 1.6 T-GDI и 7DCT, также у нас можно купить кроссовер с «атмосферниками» 1.6 MPI (121 или 123 л.с., зависит от коробки) и 2.0 MPI (149 л.с.). Базовому атмосферному движку положены шестиступенчатые «механика» или «автомат», более мощный мотор комплектуется вариатором.

На родине Kia рестайлинговый Seltos, вероятно, справит премьеру в начале следующего года, россиянам же такой кросс придется подождать.

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