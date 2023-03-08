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Кроссовер Lynk & Co 08 от Geely и Volvo сбросил камуфляж

08.03.2023 440 0 0

Презентация нового паркетника намечена на конец марта. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Следом за фото замаскированного тестового прототипа и невнятным тизером марка Lynk & Co распространила новые фирменные картинки серийного кроссовера, которому присвоен индекс 08. Это все еще «фрагменты», а не полноценные снимки, но зато машина на них лишена камуфляжа, и получить представление о дизайне в целом уже можно. Напомним, бренд Lynk & Co появился в 2018 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Кстати, свои автомобили марка выпускает не по порядку: паркетник Lynk & Co 08 станет седьмой моделью в гамме, он присоединится к кроссоверам 01, 05, 06 и 09, кросс-хэтчу 02 и седану 03.

«Восьмерка» первой примерит на себя новый стиль бренда, хотя подобный дизайн мы уже видели: в частности, кроссовер получит заковыристые диодные ходовые огни, как у грядущего электрического паркетника Zeekr X (маркой Zeekr тоже владеет Geely). Также у нового Линка будут необычные задние фонари – в виде уголков, «насаженных» на кузов.

Салон еще не засвечен, но внутри наверняка установят отдельный крупный тачскрин мультимедиа-системы, а приборка, разумеется, окажется виртуальной. За электронику отвечает компания Meizu.

Китайские СМИ пишут, что в основе Lynk & Co 08 лежит модернизированная версия платформы CMA (Compact Modular Architecture, разработка Geely и Volvo), но что именно улучшили – не уточняется. На исходной «тележке» построено большинство нынешних Линков, на ней также базируются кроссовер Volvo XC40 и свежие автомобили бренда Geely (например, «второй» Atlas/ Boyue L). Вероятно, по своим размерам Lynk & Co 08 заполнит брешь между «единичкой» (длина – 4549 мм, расстояние между осями – 2734 мм) и флагманской «девяткой» (5042 и 2984 мм).

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Известно, что новый SUV будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового турбомотора 1.5, но других подробностей пока нет. Нет информации и том, готовят ли для модели «традиционные» версии.

Полноценную премьеру Lynk & Co 08 проведут 30 марта.

В России марка Lynk & Co официально сегодня не представлена. Ранее компания Geely собиралась вывести бренд на наш рынок, но остались ли эти планы в силе после начала всем известных событий – данных по-прежнему нет.

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