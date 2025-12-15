Кроссовер Mahindra XUV 7XO на замену XUV700: новые кадры и старт предзаказов

Кроссовер под названием Mahindra 7XO индийский производитель впервые анонсировал неделю назад. Теперь опубликованы новые тизеры. Вдобавок на родине уже открыли прием предварительных заявок, хотя полноценная премьера намечена лишь на 5 января 2026 года.
Напомним, совершенно новой разработкой паркетник не является – это рестайлинговый и переименованный Mahindra XUV700. Исходный SUV в строю с 2021 года, из гаммы компании он вытеснил кроссовер XUV500. Также добавим, что обновленный «семисотый» стал второй моделью Махиндры только с ДВС, перешедшей на обозначение XO. Первенцем был компактный паркетник XUV300 на базе SsangYong Tivoli, который после модернизации превратился в Mahindra XUV 3XO.
Внешне от XUV700 кроссовер 7XO отличился оформлением передней части и кормы. Переименованная версия получила новые радиаторную решетку, фары и задние фонари. Ну и еще наверняка заменили бамперы. В целом же, облик Mahindra XUV 7XO выполнен в стиле недавно стартовавшего электрического паркетника Mahindra XEV 9S, который хоть и заявлен в качестве отдельной модели, но, по сути, представляет собой «зеленую» версию как раз XUV700/XUV 7XO.
Габариты «традиционного» обновленного кроссовера все еще не раскрыты. Длина прежнего XUV700 составляет 4695 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2750 мм.
Как и ожидалось, внутри XUV 7XO повторил электрокросс XEV 9S. Паркетник с ДВС сохранил табло, однако в богатых комплектациях у паркетника теперь три дисплея вместо двух у XUV700. Если сравнивать с дореформенной моделью, то еще заменили руль и переднюю панель, другими также стали материалы отделки и обивка. Вероятно, кроссовер по-прежнему будет доступен в шести- или семиместном исполнениях.
В Mahindra подтвердили, что, как и исходный XUV700, модель XUV 7XO оснащается бензиновым или дизельным моторами. Характеристики двигателей сам производитель еще не раскрыл, но, скорее всего, это прежние бензиновая турбочетверка 2.0 (200 л.с.) и турбодизель 2.2 (155 или 185 л.с.). На Mahindra XUV700 оба движка сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом, кроссовер с дизелем бывает с полным приводом.
Чтобы оформить заявку на Mahindra XUV 7XO нужно оставить депозит в размере 21 000 рупий (около 18 000 рублей по актуальному курсу). Не исключено, что полностью кроссовер раскроют еще до январской презентации.
