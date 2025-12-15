Рестайлинг ×
  • Кроссовер Mahindra XUV 7XO на замену XUV700: новые кадры и старт предзаказов

Кроссовер Mahindra XUV 7XO на замену XUV700: новые кадры и старт предзаказов

15.12.2025 50 0 0
Кроссовер Mahindra XUV 7XO на замену XUV700: новые кадры и старт предзаказов

Индийская компания Mahindra продолжает подогревать интерес к своему «традиционному» рестайлинговому паркетнику. Модель не только преобразилась снаружи и внутри, но и сменила имя.

Кроссовер под названием Mahindra 7XO индийский производитель впервые анонсировал неделю назад. Теперь опубликованы новые тизеры. Вдобавок на родине уже открыли прием предварительных заявок, хотя полноценная премьера намечена лишь на 5 января 2026 года.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Напомним, совершенно новой разработкой паркетник не является – это рестайлинговый и переименованный Mahindra XUV700. Исходный SUV в строю с 2021 года, из гаммы компании он вытеснил кроссовер XUV500. Также добавим, что обновленный «семисотый» стал второй моделью Махиндры только с ДВС, перешедшей на обозначение XO. Первенцем был компактный паркетник XUV300 на базе SsangYong Tivoli, который после модернизации превратился в Mahindra XUV 3XO.

1 / 2
2 / 2

Внешне от XUV700 кроссовер 7XO отличился оформлением передней части и кормы. Переименованная версия получила новые радиаторную решетку, фары и задние фонари. Ну и еще наверняка заменили бамперы. В целом же, облик Mahindra XUV 7XO выполнен в стиле недавно стартовавшего электрического паркетника Mahindra XEV 9S, который хоть и заявлен в качестве отдельной модели, но, по сути, представляет собой «зеленую» версию как раз XUV700/XUV 7XO.

1 / 2
2 / 2

Габариты «традиционного» обновленного кроссовера все еще не раскрыты. Длина прежнего XUV700 составляет 4695 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2750 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как и ожидалось, внутри XUV 7XO повторил электрокросс XEV 9S. Паркетник с ДВС сохранил табло, однако в богатых комплектациях у паркетника теперь три дисплея вместо двух у XUV700. Если сравнивать с дореформенной моделью, то еще заменили руль и переднюю панель, другими также стали материалы отделки и обивка. Вероятно, кроссовер по-прежнему будет доступен в шести- или семиместном исполнениях.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В Mahindra подтвердили, что, как и исходный XUV700, модель XUV 7XO оснащается бензиновым или дизельным моторами. Характеристики двигателей сам производитель еще не раскрыл, но, скорее всего, это прежние бензиновая турбочетверка 2.0 (200 л.с.) и турбодизель 2.2 (155 или 185 л.с.). На Mahindra XUV700 оба движка сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом, кроссовер с дизелем бывает с полным приводом.

Исходный Mahindra XUV700
Исходный Mahindra XUV700
1 / 2
Исходный Mahindra XUV700
Исходный Mahindra XUV700
2 / 2

Чтобы оформить заявку на Mahindra XUV 7XO нужно оставить депозит в размере 21 000 рупий (около 18 000 рублей по актуальному курсу). Не исключено, что полностью кроссовер раскроют еще до январской презентации.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Mahindra Mahindra XUV 7XO Mahindra XUV700
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 126 1 0 15.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку Когда очередной электрокар анонсируют как революцию, которая изменит всё, вспоминаешь о том, что автомобиль – это не только про скорость, но и про способность доехать туда, куда планировал,... 686 11 2 15.12.2025
Статьи / История Французские амбиции, английский опыт и американский мотор: история создания Monica 560 Если в начале ХХ века Франция была одним из лидеров мирового автопрома, то после Второй мировой войны она откатилась на вторые роли. Причиной этому стали послевоенные проблемы страны: постоя... 676 2 3 14.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74422 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45160 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16939 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
11 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
6 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
4 Новый «маленький» Гелендваген: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings