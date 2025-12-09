Индийский кроссовер Mahindra XUV700: рестайлинг и новое имя

Компания Mahindra анонсировала премьеру рестайлинговой версии своего паркетника. Модель получит не только другой дизайн, но и новый индекс. А вот технику, как ожидается, реформы не затронут.

Кроссовер Mahindra XUV700 дебютировал в 2021 году, из гаммы компании он вытеснил модель XUV500. В родной Индии «семисотый» считается «престижным». А всего с момента своего появления он, по данным самой Махиндры, разошелся тиражом более 300 000 экземпляров. И вот пришло время планового рестайлинга. Причем вместе с дизайном машина сменит и индекс – в продажу модернизированный SUV поступит под именем XUV 7XO, презентация намечена на 5 января 2026-го. Отметим, XUV700 станет второй моделью только с ДВС, перешедшей на обозначение XO. Первенцем был компактный паркетник Mahindra XUV300 на базе SsangYong Tivoli, который после обновления превратился в Mahindra XUV 3XO.

Судя по тизерам, сопровождающим анонс XUV 7XO, кроссоверу достанутся новые радиаторная решетка, фары и задние фонари. Причем оптика будет в стиле только что рассекреченного электрического паркетника Mahindra XEV 9S, который хоть и заявлен в качестве отдельной модели, но, по сути, представляет собой «зеленую» версию как раз XUV700/XUV 7XO.

1 / 2 2 / 2

Размеры обновленного «традиционного» кроссовера еще не озвучены. Габариты дореформенной модели: 4695/1890/1755 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Mahindra XUV700 положены 17- или 18-дюймовые колеса.

Интерьер Mahindra XUV 7XO пока не засвечен. Индийские профильные СМИ считают, что паркетник сохранит возвышающееся над передней панелью табло, но вместо двух экранов в нем будет уже три дисплея – опять же, как у электрокросса XEV 9S. Ну и «традиционный» паркетник наверняка по-прежнему будет доступен в шести- или семиместном исполнении.

Нынешний Mahindra XUV700 1 / 2 Нынешний Mahindra XUV700 2 / 2

Индийцы пишут, что техника перейдет с актуального XUV700. Таким образом, Mahindra XUV 7XO предложат с бензиновым турбомотором 2.0 (200 л.с.) и турбодизелем 2.2 (155 или 185 л.с.). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Mahindra XUV700 с дизелем и 6АТ бывает с полным приводом.

Больше подробностей о кроссовере Mahindra XUV 7XO, вероятно, раскроют еще до премьеры, то есть до конца текущего года.