Семиместный кроссовер Mahindra XEV 9S представлен с несколькими вариантами начинки

27.11.2025 93 0 0
Индийская компания Mahindra провела презентацию нового трехрядного электрического паркетника. Модель предложат только с задним приводом, при этом у мотора несколько вариантов мощности. Батарею тоже можно будет выбрать. В продажу новинка поступит в начале следующего года.

Еще три года назад индийская Mahindra показала концепт XUV.e8, который, по сути, представлял собой переведенный на электротягу «традиционный» кроссовер Mahindra XUV700. Но только сейчас состоялась премьера серийного воплощения того прототипа. Товарный электрокар назвали XEV 9S, и он объявлен первым полностью «зеленым» массовым SUV в Индии, который по умолчанию имеет семиместный салон.

В основу Mahindra XEV 9S легла платформа INGLO, на которой построены дебютировавшие в прошлом году электрические купеобразные паркетники XEV 9e и BE 6e. Длина XEV 9S равна 4737 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1747 мм, колесная база – 2762 мм. Отметим, XUV700 с ДВС базируется на другой «тележке», кроме того, он компактнее (длина – 4695 мм, расстояние между осями – 2750 мм).

Переднюю часть нового электрокросса оформили в стиле соплатформенного «купе» XEV 9e: семиместный XEV 9S получил гладкий «нос» и почти такую же оптику. А вот силуэт и корма – как у «традиционного» XUV700, но у задних фонарей электрокара все же собственная диодная начинка. Ну и еще розеточный паркетник имеет выдвижные ручки дверей, тогда как у модели с ДВС они обычные.

Внутри Mahindra XEV 9S также скопировал родственное кросс-купе, не считая, конечно, третьего ряда кресел. Новинке достались аналогичные передняя панель, двухспицевый руль с сенсорными кнопками, трехэкранное табло (идет уже в базе) и сенсорная же полоска под центральными дефлекторами обдува. Пространства за галеркой почти нет, а объем багажника со сложенными спинками третьего ряда составляет 527 литров. К слову, под крышкой капота есть дополнительный отсек.

В списке оборудования дорогих версий Mahindra XEV 9S еще заявлены: панорамный люк, вентиляция кресел первого и второго рядов, две площадки для беспроводной зарядки, аудиосистема Harman Kardon, встроенные в спинки передних сидений откидные столики, проекционный дисплей с дополненной реальностью, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Модель будет доступна исключительно с задним приводом, хотя индийские СМИ еще надеялись на появление полноприводной модификации. Кроссовер Mahindra XEV 9S предложат с мотором мощностью 231 л.с., 245 л.с. или 286 л.с. В зависимости от исполнения паркетник может иметь батарею емкостью 59, 70 или 79 кВт*ч. Запас хода варьируется от 521 до 679 км по местному циклу.

Заказы на семиместный электрический Mahindra XEV 9S начнут принимать в середине января следующего года. При этом уже объявлены цены – от 1 995 000 до 2 945 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2,6 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Индия авторынок электромобиль новинки Mahindra
