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  • Кроссовер Maserati Grecale показался на новых фото и видео: камуфляжа уже меньше

Кроссовер Maserati Grecale показался на новых фото и видео: камуфляжа уже меньше

26.01.2022 110 0 0

Младший SUV марки разделил «тележку» с моделями Alfa Romeo. При этом топ-версии прочат турбомотор собственной разработки Maserati.

 

Премьера кросса Grecale, который окажется доступнее Levante, изначально была запланирована на весну 2021-го, затем ее отложили на ноябрь того же года. Но и минувшей осенью модель так и не показали: якобы из-за дефицита микрочипов. Объявленный в ноябре же новый срок – весна 2022-го – вроде бы еще актуален. Ну а пока Maserati решила подогреть интерес к новинке, и опубликовала свежие фото и видео: на этот раз нам продемонстрировали кроссовер во время испытаний холодом.

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От камуфляжа Maserati Grecale еще не избавился, однако он теперь не такой массивный, как у предыдущих прототипов. Например, уже видны фирменные вогнутые «зубья», плюс можно рассмотреть фары. Кроме того, в видеоролике засветили интерьер: на виртуальной «приборке» даже есть изображение кормы серийной машины, правда, картинка размыта.

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В основе кроссовера лежит платформа Giorgio (ее, кстати, скоро отправят в отставку), на которой также базируются Alfa Romeo Stelvio и Giulia. При этом, по неофициальным данным, топовый Grecale предложат с битурбированным мотором V6 серии Nettuno собственной разработки Maserati: таким же оснащается суперкар MC20, на этой модели двигатель выдает 630 л.с. и 730 Нм, однако для SUV отдачу урежут. Также ожидается, что у кроссовера будет «мягкогибридный» вариант с двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором. А позже должен появиться и полностью электрический кросс.

Производство Maserati Grecale наладят на заводе Stellantis в Кассино, который производит родственные модели Alfa Romeo.

Между тем минувший год для Maserati в Европе оказался в целом удачным – продажи нарастили даже немолодые седаны. Так, согласно статистике JATO Dynamics, в 2021-м в Старом Свете было реализовано 1453 автомобиля Ghibli (+45%), Quattroporte обрел 115 владельцев (+2%), суперкар MC20 разошелся тиражом 119 экземпляров. Ну а бестселлером марки, конечно, остается кроссовер Levante – 2560 единиц (+18%).

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