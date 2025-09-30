Новинки ×

Кроссовер Ora 5 от Great Wall готов к старту продаж

30.09.2025 201 0 0

Марка Ora полностью раскрыла дизайн своего компактного электрического паркетника. На домашний рынок пятидверка выйдет в ближайшее время. Ожидается, что модель предложат с единственным мотором на передней оси.

В базе Минпрома КНР кроссовер принадлежащего концерну Great Wall электромобильного бренда Ora засветился в первой половине сентября. Новинку сертифицировали с несколькими именами – Ora Cat, Ora i5 и Ora 5. После глава Оры запустил в местной соцсети голосование, предложив поклонникам марки самим выбрать название. В итоге, большинство голосов собрал вариант Ora 5. На прошлой неделе производитель провел онлайн-презентацию паркетника, в рамках которой полностью рассекретил его дизайн. Ну а теперь Ora приступила к следующему этапу продвижения «пятерки»: опубликованы полноценные фирменные изображения и проморолик.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Внешность Ora 5 выполнена в стиле нынешнего бестселлера марки – хэтчбека Good Cat (он же Haomao или Ora 03), который, к слову, недавно обновился. Паркетнику достались аналогичные круглые фары и встроенная непосредственно в багажную дверь полоска задних фонарей. Впрочем, кузов у Ora 5 все же свой. Кроме того, паркетник предложат с лидаром над лобовым стеклом (у хэтча этого элемента нет).

А еще кроссовер заметно крупнее хэтчбека. Длина Ora 5 составляет 4471 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1641 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, габариты актуального Ora Goot Cat: 4235/1825/1596 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Как и хэтч, кроссовер имеет 18-дюймовые диски.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Внутри Ora 5 тоже подражает хэтчбеку. Тут двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедиа (их Ora Good Cat обрел после рестайлинга, прежде было табло), под вторым дисплеем расположены «рычажки». При этом кроссовер получил полноценный двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого находятся площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. Передняя панель Ora 5 может быть отделана тканью. В списке оборудования еще заявлены панорамный люк, подогрев и вентиляция передних кресел.

1 / 2
2 / 2

Кроссовер Ora 5 сертифицирован с единственным электродвигателем мощностью 204 л.с. Скорее всего, как и у хэтча, он расположен на передней оси. О батарее данных еще нет. Актуальный Ora Good Cat в Китае доступен с мотором мощностью 143 или 171 л.с. и аккумулятором емкостью 45,9 кВт*ч. Дальнобойность хэтчбека – 401 или 430 км в зависимости от версии (по циклу CLTC).

1 / 2
2 / 2

На домашний рынок паркетник Ora 5 должен выйти в ближайшее время. Напомним, марка представлена и в России, у нас продают дореформенный электрохэтч. При этом, судя по российскому сайту Ora, в РФ до сих пор присутствуют машины из первой партии, завезенной еще в 2023 году. Появятся ли на нашем рынке свежие модели – информации пока нет.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Ora Ora 5
