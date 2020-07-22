Кроссовер Skoda Enyaq: первое изображение серийной версии и дата премьеры

Первый полностью электрический паркетник чешской марки дебютирует в сентябре. Модель предложат с задним или полным приводом, также для нее заявлено три варианта батареи.

Характеристики своего «зеленого» кроссовера Enyaq iV (от ирландского имени Enya, которое означает «источник жизни») компания Шкода раскрыла в мае, тогда же опубликовали фирменные снимки. Но то были замаскированные тестовые образцы, а теперь марка распространила тизер товарного SUV. Вдобавок объявлена дата презентации: электрокросс представят 1 сентября на специальном мероприятии в Праге.

Напомним, Enyaq стал первой Шкодой, построенной на платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электрокаров. В дизайне паркетника, как ожидается, будут прослеживаться черты купеобразного концепта Skoda Vision iV, дебютировавшего в прошлом году. Кстати, по неофициальным данным, версия «купе» тоже доберется до конвейера, но позже.

При попытке осветлить тизер натыкаешься на приглашение от Шкоды

Длина серийного Enyaq с «традиционным» для SUV кузовом составляет 4648 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2765 мм. То есть по своим габаритам электрокар недалеко ушел от Skoda Kodiaq (4697/1882/1681 мм, расстояние между осями – 2791 мм). Объем багажника электрического паркетника – 585 литров против 635 литров у Kodiaq.



Для электрокросса заявлено пять вариантов исполнения: у «простых» версий, как и у остальных моделей на «тележке» MEB, один электромотор, установленный на задней оси; дорогие модификации – полноприводные, то есть с двумя двигателями. При этом в Skoda сразу оговариваются – все цифры пока предварительные.

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Самый доступный Enyaq iV 50 имеет 148-сильный мотор и батарею емкостью 55 кВт*ч, запас хода такого кросса – 340 км (по циклу WLTP). Skoda Enyaq iV 60 предложат со 179-сильным движком и аккумулятором емкостью 62 кВт*ч, он сможет проехать на одной зарядке 390 км. У Enyaq iV 80 уже 204-сильный мотор и батарея на 82 кВт*ч, «дальнобойность» — 500 км.

Полноприводные Enyaq iV 80X и vRS тоже получили аккумулятор емкостью 82 кВт*ч, у первой версии суммарная мощность двух электродвигателей (по одному на каждой оси) составляет 265 л.с., у второй – 306 л.с., запас хода – 460 км (у обоих вариантов). В Skoda пока раскрыли динамические характеристики только топового Enyaq vRS: с места до «сотни» кросс разгоняется за 6,2 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.



Производство электрического паркетника наладят на главном заводе Шкоды в Млада-Болеславе. И хотя кое-где предварительные заказы на новинку принимают с прошлого года, старт «живых» продаж намечен лишь на начало 2021-го. На данный момент неизвестно, доберется ли такой кроссовер Шкоды до России. Возможно, чехи сначала понаблюдают за спросом в РФ на электрический паркетник Nissan Ariya.



Между тем марка Volkswagen скоро представит ближайшего родственника Enyaq – серийный кросс ID.4 уже засветился без камуфляжа.