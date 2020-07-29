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  • Кроссовер Skoda Enyaq: первые изображения салона. Саму модель тоже засветили

Кроссовер Skoda Enyaq: первые изображения салона. Саму модель тоже засветили

29.07.2020 147 0 0

В интерьере новинки чешской марки применяются экологичные материалы, кроссовер также получил мультимедиа-систему с большим экраном и виртуальную приборку. До премьеры остался месяц.

 

Неделю назад Skoda распространила тизер серийного паркетника Enyaq iV (название образовано от ирландского имени Enya, которое означает «источник жизни»). Тогда же марка назвала дату презентации: модель представят в Праге 1 сентября. Напомним, Enyaq – это первый полностью электрический паркетник Шкоды, построенный на платформе MEB, которую создали специально для «электричек» концерна Volkswagen. Перед дебютом своей новинки чехи традиционно будут подогревать к ней интерес – сегодня, например, опубликованы изображения интерьера и видео, в котором на фоне рассказывающего о салоне дизайнера марки виден товарный SUV.

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Внутри Enyaq похож на остальные последние модели Skoda: ему тоже достались «многослойная» передняя панель и двухспицевое рулевое колесо. А вот экран, расположенный на месте традиционной «приборки», — новый, с функцией дополненной реальности. Также электрокросс получил мультимедийную систему с 13-дюймовым дисплеем (вроде бы это самый большой экран среди всех Skoda – у новой Octavia, к слову, максимум 10”). На центральном тоннеле мы видим небольшой джойстик управления трансмиссией, плюс площадку для зарядки смартфона. Сам тоннель – двухэтажный, в нижнем отсеке можно хранить мелочевку.

Кадры из видео Skoda. На заднем плане — серийный Enyaq
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Кадры из видео Skoda. На заднем плане — серийный Enyaq
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В отделке интерьера применяются экологичные материалы. Так, обивка кресел на 40% состоит из шерсти и на 60% из полиэстера, полученного после обработки пластиковых бутылок. А при создании искусственной кожи вместо химикатов использовали экстракт оливковых листьев. Ну и еще в Skoda заявили о том, что оформление салона можно будет выбрать самому. Попутно в компании похвастались простором для задних пассажиров, ведь батарея расположена под полом.

Основные характеристики Skoda Enyaq были раскрыты еще весной. Длина паркетника составляет 4648 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2765 мм. То есть по своим габаритам электрокар недалеко ушел от Skoda Kodiaq (4697/1882/1681 мм, расстояние между осями – 2791 мм). Объем багажника Enyaq – 585 литров против 635 литров у Kodiaq.

У «простых» версий, как и у остальных моделей на «тележке» MEB, один электромотор, установленный на задней оси; дорогие модификации – полноприводные, то есть с двумя двигателями. Самый доступный Skoda Enyaq iV 50 имеет 148-сильный мотор и батарею емкостью 55 кВт*ч, запас хода такого кросса – 340 км (по циклу WLTP). Skoda Enyaq iV 60 предложат со 179-сильным движком и аккумулятором емкостью 62 кВт*ч, он сможет проехать на одной зарядке 390 км. У Enyaq iV 80 уже 204-сильный мотор и батарея на 82 кВт*ч, «дальнобойность» — 500 км. Полноприводные Enyaq iV 80X и vRS тоже имеют аккумулятор емкостью 82 кВт*ч, у первой версии суммарная мощность двух электродвигателей (по одному на каждой оси) составляет 265 л.с., у второй – 306 л.с., запас хода – 460 км (у обоих вариантов).

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Между тем марка Volkswagen скоро представит ближайшего родственника Enyaq – серийный кросс ID.4 уже засветился без камуфляжа. На данный момент неизвестно, доберутся ли «электрички» Шкоды и VW до России. Возможно, чехи и немцы сначала понаблюдают за спросом в РФ на электрический паркетник Nissan Ariya.

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