Кроссовер Toyota Highlander получил новый интерьер, но пока не для всех рынков

В актуальном, четвертом поколении кроссовер Toyota Highlander пребывает с 2019 года, но до Китая такой SUV добрался лишь в 2021-м. Для этой страны модель производят локально на заводе СП GAC Toyota. Адресованные разным рынкам машины уже не раз модернизировали, хотя полноценного рестайлинга Highlander пока так и не удостоился. И вот в КНР представлен в очередной раз улучшенный кросс.

Внешность снова менять не стали. Все доработки – внутри. Китайский Toyota Highlander получил новую шуструю мультимедийную систему с планшетом диагональю 15,6 дюйма (у дореформенного кроссовера дисплей на 10,25 или 12,3 дюйма). Тачскрин лишен массивной рамки, убрали и отдельный блок управления «климатом» — настройки вшиты в экран. Еще кроссовер уже в базе имеет новую беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт. Наконец, другими стали материалы отделки интерьера. Как и раньше, Toyota Highlander бывает пяти- или семиместным.

Салон обновленного Toyota Highlander для Китая 1 / 2 Интерьер дореформенной модели для КНР 2 / 2

В списке оборудования самого дешевого кроссовера также значатся виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, трехзонный «климат» и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой). Дорогие версии – это еще панорамный люк, электропривод багажной двери, проекционный дисплей, система распознавания лиц, подогрев сидений первого и второго ряда (передние кресла вдобавок имеют вентиляцию) и расширенный набор водительских ассистентов.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Техника прежняя. В Китае кроссовер бывает как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). «Традиционный» Highlander оснащен бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 248 л.с. и классическим восьмиступенчатым автоматом. В состав установки гибрида входят атмосферник 2.5, электромотор и электромеханический вариатор. Суммарная отдача системы – 246 л.с. Кроссовер только с ДВС по умолчанию полноприводный, гибридный Highlander полный привод может иметь за доплату – у таких машин есть дополнительный электромотор на задней оси (но суммарная мощность установки не меняется).

Без учета акций Toyota Highlander с новым салоном обойдется в 249 800 – 325 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,8 млн рублей по текущему курсу. В Китае у кроссовера еще есть родной брат Crown Kluger с более агрессивной внешностью, производство этого SUV ведется на заводе СП FAW Toyota. Вероятно, позже Toyota Crown Kluger тоже получит новый интерьер.