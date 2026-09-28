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Кроссовер Volkswagen ID.Era 8X: оснащение и техника

28.09.2026 1612 0 0
Кроссовер Volkswagen ID.Era 8X: оснащение и техника

Марка Volkswagen начала принимать предварительные заказы на пятиместный гибридный паркетник ID.Era 8X. Новый SUV доступен с задним или полным приводом. Уже в базе модель имеет неплохое оснащение.

Внешность адресованного Китаю кроссовера Volkswagen ID.Era 8X совместное предприятие SAIC Volkswagen рассекретило в июне, в середине августа были опубликованы фирменные изображения интерьера. Публичный показ модели провели в конце прошлого месяца на автосалоне в Чэнду. Теперь марка раскрыла все характеристики новинки и состав комплектаций. Одновременно стартовал прием «слепых» заявок, то есть пока без объявления цен. Напомним, что ID.Era 8X – это субфлагман СП SAIC Volkswagen. Паркетник, по сути, представляет собой укороченную и пятиместную версию Volkswagen ID.Era 9X, который бывает исключительно шестиместным.

Слева — Volkswagen ID.Era 9X, справа — Volkswagen ID.Era 8X

Дизайн экстерьера «восьмерки» выполнен в едином ключе со старшим братом. Поначалу вообще кажется, что ID.Era 8X – это клон флагмана. Но стоит приглядеться, как замечаешь оригинальные бамперы, основные блоки головной оптики тоже другие, хотя в них тоже помещены горизонтальные диодные секции. Кроме того, ID.Era 8X достались полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Новинке положены 20- или 21-дюймовые диски.

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Длина Volkswagen ID.Era 8X равна 5020 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1750 мм, колесная база – 2970 мм. Для сравнения, размеры VW ID.Era 9X: 5207/1997/1810 мм, расстояние между осями – 3070 мм. Объем багажника пятиместного ID.Era 8X составляет 496 литров, со сложенными спинками задних сидений этот показатель увеличится до 1916 литров. Минимальный объем отсека шестиместного флагмана – 210 литров.

Внутри VW ID.Era 8X тоже подражает VW ID.Era 9X. Пятиместный кроссовер получил аналогичные двухспицевый руль и табло мультимедиа-системы, состоящее из двух экранов (каждый диагональю 15,6 дюйма). На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и круглые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Как и у ID.Era 9X, в обшивку задних дверей пятиместного кроссовера встроены сенсорные панели: с их помощью можно управлять, например, настройками кресел или «климата». Все перечисленное выше добро идет уже в базе.

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В списке стандартного оборудования Volkswagen ID.Era 8X также значатся: холодильник, подогрев и вентиляция всех сидений, массажер спинок передних кресел, подогрев руля, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система распознавания лиц и комплекс водительских ассистентов со 192-строчным лидаром над лобовым стеклом. Топовый кроссовер – это еще боковые задние сиденья с откидными подставками для ног, массажер спинки заднего дивана, функция управления мультимедиа жестами и аудиосистема с 23 динамиками вместо 14 в остальных комплектациях. А вот потолочный планшет не предусмотрен даже за доплату.

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Как и «девятка», Volkswagen ID.Era 8X представляет собой подзаряжаемый гибрид, младший кроссовер дебютировал в четырех версиях. Все модификации имеют 800-вольтовую архитектуру и работающий исключительно в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. Самый дешевый паркетник – заднеприводный, с 299-сильным электромотором (420 Нм) и батареей емкостью 51,1 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 373 км по циклу CLTC. Все остальные исполнения – полноприводные, у них также есть пневмоподвеска. Два электродвигателя второй по старшинству версии вместе выдают 503 л.с. и 660 Нм, этот вариант укомплектован тем же аккумулятором на 51,1 кВт*ч, запас хода на электротяге – 340 км. Суммарная мощность электромоторов предтопового и топового исполнений составляет 517 л.с. (максимальный крутящий момент – тоже 660 Нм), им досталась батарея CATL емкостью 65,2 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 451 км. Базовый кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,6 секунды, 503-сильный паркетник – за 5 секунды, 517-сильные версии – за 4,6 секунды. Максимальная скорость едина для всех версий – 200 км/ч.

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Цены Volkswagen ID.Era 8X объявят 12 октября. Трехрядный гибридный VW ID.Era 9X доступен только с полным приводом – с теми же электромоторами (то есть суммарная мощность тоже составляет 503 или 517 л.с.) и батареями. Шестиместный флагман сегодня стоит 309 800 – 359 800 юаней (примерно 3,9 млн – 4,5 млн рублей по актуальному курсу).

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