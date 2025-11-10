Новинки ×

Кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 предложат с полным приводом

10.11.2025 449 0 0

Опубликованы фото и основные характеристики нового электрического паркетника марки Volkswagen. Модель будет доступна как с задним, так и с двухмоторным полным приводом.

В прошлом году концерн Volkswagen объявил о создании новой «зеленой» линейки для Китая под общим названием ID.UX. Первенцем стал купеобразный электрический паркетник, который изначально носил имя Volkswagen ID.Unyx. Кроссовер представляет собой разновидность Cupra Tavascan. «Купе» стартовало в Китае в том же 2024-м, а в этом году его переименовали в Volkswagen ID.Unyx 06, тогда как новое семейство «электричек» для Поднебесной теперь принято называть ID.Unyx. В октябре была анонсирована вторая модель – лифтбек с индексом 07. Эта пятидверка еще только готовится поступить в продажу. Тем не менее на подходе уже третья модель новой линейки! Сертификат старшего электрокросса ID.Unyx 08 появился в свежем каталоге местного Минпрома, одновременно сама марка распространила полноценные фирменные изображения. Также отметим, что за выпуск всех «электричек» ID.Unyx отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

VW ID.Unyx 08 является серийным воплощением концепта ID.Evo, дебютировавшего весной на Шанхайском автосалоне. Причем товарный кроссовер почти полностью сохранил дизайн своего предвестника. Особенности внешности – вытянутые секции дневных ходовых огней, состоящие из множества диодных треугольников, расположенные ниже компактные блоки основных фар и оформленные в едином ключе с ДХО задние фонари. Кроме того, паркетник имеет безрамочные двери с выдвижными ручками. А вот интерьер все еще засекречен.

Длина серийной «восьмерки» равна 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, колесная база – 3030 мм. Некоторые китайские профильные медиа пишут, что ID.Unyx 08 построен на платформе компании Xpeng. Напомним, о сотрудничестве с этой фирмой немцы объявили еще в 2023 году. Известно, что кроссовер имеет 800-вольтовую архитектуру. Также заявлено, что паркетник получил множество водительских ассистентов, плюс у него есть виртуальный помощник «на основе искусственного интеллекта».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

«Простые» версии Volkswagen ID.Unyx 08 предложат с 313-сильным электромотором на задней оси. Топовый паркетник получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 503 л.с. Кроссоверу положены батареи CATL, но их емкость пока не раскрыта. При этом объявлено, что максимальная дальнобойность электрокара превысит 700 км по китайскому циклу CLTC.

Концепт Volkswagen ID.Evo, представленный весной
1 / 2
Концепт Volkswagen ID.Evo, представленный весной
2 / 2

На китайский рынок Volkswagen ID.Unyx 08 выйдет в следующем году. О планах поставлять модель на экспорт немецкая компания пока не сообщала.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Volkswagen Volkswagen ID.Unyx 08

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 4942 3 3 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 569 6 3 10.11.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro Geely Monjaro ворвался на автомобильный рынок в начале 2023 года и уже в следующем году вошел в десятку самых популярных моделей. Что стоит за этой популярностью, какие реальные недостатки е... 7196 8 0 09.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16651 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15409 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13765 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
7 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
6 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings