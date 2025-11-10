Кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 предложат с полным приводом

Опубликованы фото и основные характеристики нового электрического паркетника марки Volkswagen. Модель будет доступна как с задним, так и с двухмоторным полным приводом.

В прошлом году концерн Volkswagen объявил о создании новой «зеленой» линейки для Китая под общим названием ID.UX. Первенцем стал купеобразный электрический паркетник, который изначально носил имя Volkswagen ID.Unyx. Кроссовер представляет собой разновидность Cupra Tavascan. «Купе» стартовало в Китае в том же 2024-м, а в этом году его переименовали в Volkswagen ID.Unyx 06, тогда как новое семейство «электричек» для Поднебесной теперь принято называть ID.Unyx. В октябре была анонсирована вторая модель – лифтбек с индексом 07. Эта пятидверка еще только готовится поступить в продажу. Тем не менее на подходе уже третья модель новой линейки! Сертификат старшего электрокросса ID.Unyx 08 появился в свежем каталоге местного Минпрома, одновременно сама марка распространила полноценные фирменные изображения. Также отметим, что за выпуск всех «электричек» ID.Unyx отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC.

VW ID.Unyx 08 является серийным воплощением концепта ID.Evo, дебютировавшего весной на Шанхайском автосалоне. Причем товарный кроссовер почти полностью сохранил дизайн своего предвестника. Особенности внешности – вытянутые секции дневных ходовых огней, состоящие из множества диодных треугольников, расположенные ниже компактные блоки основных фар и оформленные в едином ключе с ДХО задние фонари. Кроме того, паркетник имеет безрамочные двери с выдвижными ручками. А вот интерьер все еще засекречен.

Длина серийной «восьмерки» равна 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, колесная база – 3030 мм. Некоторые китайские профильные медиа пишут, что ID.Unyx 08 построен на платформе компании Xpeng. Напомним, о сотрудничестве с этой фирмой немцы объявили еще в 2023 году. Известно, что кроссовер имеет 800-вольтовую архитектуру. Также заявлено, что паркетник получил множество водительских ассистентов, плюс у него есть виртуальный помощник «на основе искусственного интеллекта».

«Простые» версии Volkswagen ID.Unyx 08 предложат с 313-сильным электромотором на задней оси. Топовый паркетник получил двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 503 л.с. Кроссоверу положены батареи CATL, но их емкость пока не раскрыта. При этом объявлено, что максимальная дальнобойность электрокара превысит 700 км по китайскому циклу CLTC.

На китайский рынок Volkswagen ID.Unyx 08 выйдет в следующем году. О планах поставлять модель на экспорт немецкая компания пока не сообщала.