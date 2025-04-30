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  • Кроссовер Volkswagen Nivus GTS с новым мотором оказался самым дорогим в гамме

Кроссовер Volkswagen Nivus GTS с новым мотором оказался самым дорогим в гамме

30.04.2025 44 0 0

Марка Volkswagen представила «подогретую» версию своего бюджетного паркетника. От стандартной модели это исполнение отличилось не только дизайном, но и техникой.

Простенький кроссовер Volkswagen Nivus с купеобразным силуэтом в строю с 2020 года, он является ближайшим родственником хэтчбека VW Polo. Свою рыночную карьеру паркетник начал в Южной Америке, для этого региона модель производят на бразильском заводе. Впоследствии пятидверка добралась и до Европы – правда, европейцам ее решили продавать под именем Taigo. Для Старого Света кроссовер выпускает испанская площадка концерна. Бразильский же Nivus осенью 2024-го пережил рестайлинг. В рамках прошлогодней презентации южноамериканское подразделение анонсировало расширение гаммы, опубликовав изображения «подогретой» версии GTS. Ну а теперь в Бразилии состоялась полноценная премьера «оспортивленного» VW Nivus.

Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Особенности дизайна экстерьера Nivus GTS – радиаторная решетка с крупной сеткой (у обычной модели на решетке расположены горизонтальные плашки), красный декор, окрашенные в черный цвет корпуса зеркал. «Подогретый» паркетник также получил особые 18-дюймовые диски, но за них придется доплатить: в базе идут 17-дюймовые колеса.

Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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Volkswagen Nivus GTS
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В салоне установили спортивные кресла, вдобавок внутри имеется множество красных акцентов (на передней панели, руле с подрулевыми переключателями, обивке сидений и кожухе рычага коробки). Volkswagen Nivus GTS также имеет расширенный список стандартного оборудования (для обычной модели часть этого оснащения – опции), в него входят: виртуальная приборка (10,25 дюйма), мультимедиа с планшетом диагональю 10,1 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона с функцией охлаждения, климат-контроль с сенсорным блоком управления, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Volkswagen Nivus GTS

А еще GTS-версии достался более мощный двигатель – турбочетверка 1.4 TSI от уже почившего локального хэтча Polo GTS (его убрали из местной гаммы Volkswagen как раз в угоду Nivus GTS). Как водится в Бразилии, мотор работает на бензине или этаноле, но мощность от топлива не зависит – 150 л.с. Стандартный бразильский паркетник оснащается турботройкой 1.0 TSI (116 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле). Коробка едина для всех модификаций – классический шестиступенчатый автомат. Привод только передний, но при этом Nivus GTS доработали подвеску: появились новые пружины и амортизаторы. Плюс перенастроено рулевое управление. Заявлено, что первую «сотню» спортивная версия наберет за 8,4 – 8,7 секунды (этанол/бензин).

Volkswagen Nivus GTS

Исполнение Volkswagen Nivus GTS оказалось самым дорогим в гамме модели – от 174 990 бразильских реалов, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по актуальному курсу. Стандартный паркетник сейчас стоит 119 990 – 160 790 реалов (1,7 млн – 2,3 млн рублей). «Живые» продажи Nivus GTS стартуют в Бразилии в мае, затем «подогретая» версия доберется до других стран Южной Америки. Любопытно, что европейский VW Taigo до сих пор так и не получил рестайлинг, хотя в Старом Свете модель пользуется неплохим спросом: согласно статистике JATO Dynamics, в 2024-м брат Нивуса разошелся тиражом 82 524 экземпляра (+4%).

Стандартный Volkswagen Nivus
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Стандартный Volkswagen Nivus
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Стандартный Volkswagen Nivus
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Стандартный Volkswagen Nivus
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Между тем в Бразилии к старту продаж готовится еще один компактный кроссовер Volkswagen, который является родственником хэтчбека Polo. Речь идет о паркетнике Tera.

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