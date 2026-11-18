Производство этого автомобиля налажено на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург). Модель представлена в двух модификациях с передним и полным приводом.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo является запуск на авторынке РФ новой марки Votour. Первенцем бренда стал паркетник V5, появившийся в продаже в первой декаде ноября 2026-го. Вторая модель – кроссовер Votour V6 – была анонсирована в середине прошлой недели.

На фото: Votour V6

Серийное производство нового паркетника налажено на принадлежащем холдингу «АГР» заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург). На российском рынке Votour V6 предлагается в версиях Престиж 2WD и Престиж AWD. Рекомендованная розничная стоимость переднеприводной модификации составляет 2 999 000 рублей, а покупка варианта с полным приводом обойдётся в 3 299 900 рублей (цены указаны без учёта действующих скидок).

У Votour V6 в исполнении Престиж 2WD под капотом находится 1,5-литровый турбомотор, максимальная мощность которого составляет 147 л.с., а крутящий момент – 210 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатым роботом. Полноприводному кроссоверу достался 186-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра (275 Нм), идущий в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость кроссовера, независимо от начинки, ограничена отметкой в 180 км/ч. На разгон с места до «сотни» Votour V6 с передним приводом требуется 11,7 секунды, а «полноприводнику» – 9,3 секунды. Расход топлива в смешанном цикле у этого SUV составляет 8 и 8,9 литра на 100 км соответственно.

на фото: салон Votour V6

Напомним, в список стартового оснащения Votour V6 входят: 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски, передние и задние датчики парковки, функция бесключевого доступа, датчик дождя, электропривод багажной двери, система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем. Также переднеприводной версии положены: панорамная крыша с люком, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – до 50 Вт), информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, голосовое управление рядом функций и акустика Sony с восемью динамиками.

Votour V6 в версии Престиж AWD предлагается с двойными передними стёклами, двухзонным климат-контролем, системой ионизации воздуха, мультимедийным комплексом на базе процессора Snapdragon 8155 с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма, подлокотником с подстаканниками для пассажиров второго ряда. У такого кроссовера есть несколько режимом ездовой электроники – эко, стандарт, спорт, снег, грязь и бездорожье.

В списке «тёплых опций» числятся обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал, а также подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений. Ещё днище и скрытые полости автомобилей обрабатываются воском, предусмотрены дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийная и антишумная защита.