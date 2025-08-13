Кроссовер Voyah Courage с новым дизайном доступен к заказу: пока дороже предшественника

Дизайн рестайлингового электрокросса Voyah Zhiyin (так модель называется в Китае, экспортное имя – Courage) раскрыли в июле. Теперь же на родине объявили стартовую предварительную цену и начали принимать заказы. Вдобавок паркетник обзавелся собственной страницей на местном потребительском сайте бренда. Напомним, на домашний рынок модель вышла лишь в октябре прошлого года. Начало карьеры было многообещающим, но хитом электрокар так и не стал. Вероятно, подстегнуть интерес к Voyah Zhiyin/Courage могло бы появление гибридной версии, однако такой модификации в планах пока нет.

Кроссовер получил новые передний бампер и капот. Спереди также красуется крупное табло, которое способно устраивать световое шоу или отображать информацию об уровне зарядки. Кстати, на старте продаж в прошлом году у модели было два варианта оформления передка – с гладким «носом» в цвет кузова или с вогнутой черной панелью и множеством светящихся элементов на ней. Но в итоге на домашнем рынке осталась только первая версия. Рестайлинговый же Voyah Zhiyin изначально имеет один вариант дизайна.

После модернизации паркетник также лишился выштамповок на передних дверях и четко выраженных «плавников» за задними стойками крыши. Над лобовым стеклом установлен лидар – как и у старшего гибридного кроссовера Voyah Free+, у Zhiyin есть автопилот ADS 4 от компании Huawei.

Длина рестайлингового электрокросса равна 4810 мм, что на 85 мм больше по сравнению с предшественником. Колесную базу растянули на 25 мм до 2925 мм. Ширина и высота не изменились – 1900 и 1636 мм соответственно.

В салоне – новый трехспицевый руль, вместо узкой полоски появился привычный приборный экран (10,25 дюйма), а по центру установлен тачскрин диагональю 15,6 дюйма. И если у прежнего паркетника планшет может двигаться по направляющим к переднему пассажиру, то у рестайлинговой версии обычный дисплей. Зато сама мультимедиа – новая. Вся электроника работает на операционной системе Harmony Space 5 той же фирмы Huawei.

Еще переделали тоннель: на нем все так же расположены две площадки для беспроводной зарядки, за ними теперь идет отсек с крышкой и новые круглые подстаканники. В подлокотнике между передними креслами отныне спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения. В торце тоннеля появился сенсорный пульт управления «климатом» и «музыкой», настройками кресел. В списке оборудования также заявлены: стеклянная крыша, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений, проекционный дисплей с дополненной реальностью, новая аудиосистема с 20 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), откидной столик (встроен в спинку переднего сиденья) и собственный планшет для пассажиров (крепится к спинке сиденья).

О моторах сам производитель еще не рассказал. Местные СМИ пишут, что обновленный Voyah Zhiyin бывает с задним (313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (совокупная мощность – 551 л.с.). При этом официально объявлено о том, что кроссоверу положена батарея емкостью 61 кВт*ч, с ней паркетник проедет 650 км по китайскому циклу CLTC.

Предыдущий Voyah Zhiyin при запуске тоже был доступен с задним или полным приводом, но сейчас на родине предложены только заднеприводные кроссоверы. Базовый дореформенный паркетник оснащен 292-сильным двигателем и батареей емкостью 77 кВт*ч, запас хода – 625 км. Остальные две версии имеют 313-сильный электромотор. «Среднее» исполнение укомплектовано аккумулятором на 79 кВт*ч, такой Zhiyin проедет 650 км. Топовый прежний электрокросс представлен с батареей емкостью 109 кВт*ч, его запас хода – 901 км.

Начальная цена нового Voyah Zhiyin – 220 000 юаней, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу. Раз ценник пока предварительный, то после старта «живых» продаж, который намечен на конец августа, базовый кроссовер наверняка окажется дешевле – и, скорее всего, даже доступнее дореформенного Voyah Zhiyin. Последний сегодня стоит 196 900 – 236 900 юаней (2,2 млн – 2,6 млн рублей).

Дореформенный Voyah Zhiyin. Такой кроссовер с домашнего рынка пока не уходит

В России электрокроссовер Voyah Zhiyin/Courage не представлен. У нас премиум-бренд концерна Dongfeng решил сосредоточиться на продажах гибридов, так что Courage в РФ можно не ждать.