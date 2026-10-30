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Кроссовер Wey Lanshan нового поколения: показан интерьер

30.10.2026 355 0 0
Кроссовер Wey Lanshan нового поколения: показан интерьер

Новый флагман премиум-бренда Wey будет доступен в двух вариантах длины, с пяти- или шестиместным салоном. Одна из главных фишек внутри – гигантский единый экран мультимедиа.

Онлайн-презентацию этого кроссовера принадлежащий Great Wall премиальный бренд Wey провел в начале текущей недели. На домашнем рынке SUV появится как Lanshan второго поколения. Но если «первый» паркетник (у нас он доступен под экспортным именем Wey 07) является самостоятельной моделью, то новый Wey Lanshan представляет собой переделанную версию Haval H10 (или Haval Great Wall H10). Так вот, в рамках трансляции основное внимание уделили дизайну экстерьера новинки, салон же тогда показали лишь мельком. Теперь производитель распространил несколько изображений интерьера.

Пятиместный новый Wey Lanshan
Пятиместный новый Wey Lanshan
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Пятиместный новый Wey Lanshan
Пятиместный новый Wey Lanshan
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Шестиместный новый Wey Lanshan
Шестиместный новый Wey Lanshan
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Шестиместный новый Wey Lanshan
Шестиместный новый Wey Lanshan
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Шестиместный новый Wey Lanshan
Шестиместный новый Wey Lanshan
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Напомним, что, как и исходный Haval H10, свежий Wey предложат с двумя вариантами длины. Короткий кроссовер – пятиместный, длина такого Lanshan составляет 5140 мм. Вторая версия – шестиместная, ее показатель – 5300 мм. Колесная база едина для обеих модификаций – 3010 мм против 3000 мм у H10. Судя всему, на фирменных картинках запечатлен именно трехрядный вариант, с раздельными креслами посередине.

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Салон у Wey Lanshan второй генерации почти такой же, как у Haval H10. Премиальный паркетник получил аналогичные переднюю панель, трехспицевый руль, центральный тоннель и карты дверей. Впрочем, у Lanshan все же есть собственная фишка – ему положен гигантский единый дисплей мультимедиа-системы, тогда как Haval H10 имеет планшет традиционного формата.

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Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок. В верхней части тоннеля расположены одна площадка для беспроводной зарядки смартфона, ряд клавиш и неприкрытые подстаканники. В его торец встроена сенсорная панель для настроек, а в самом тоннеле наверняка спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения. Сиденья – разумеется, с подогревом, вентиляцией и массажером. В спинку водительского кресла интегрирован откидной столик. Для задних пассажиров предусмотрен собственный, потолочный экран мультимедиа. Площадки для зарядки телефонов есть и в дверях.

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А вот внешность у Wey Lanshan – оригинальная. Кроссовер получил внушительную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, помещенные в квадратные рамки круглые фары, собственные задние фонари. Еще подретушировали бамперы, по бокам от распашной багажной двери установили поручни. Конечно, в списке оборудования тоже значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Новый Wey Lanshan – это подзаряжаемый гибрид, как модель предыдущего поколения и Haval H10. Свежий кроссовер имеет 800-вольтовую архитектуру. В состав силовой установки «второго» Lanshan входят бензиновый турбомотор 2.0 (248 л.с.) и два электродвигателя. Передний электромотор выдает 150 л.с., задний – 299 л.с. Китайские СМИ пишут, что новинку предложат с батареей емкостью 53,6 или 64,7 кВт*ч. Модели еще обещаны пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. Система Haval H10 состоит из бензинового турбомотора 1.5 (167 л.с.) и также двух электродвигателей (136 и 299 л.с.), этому кроссоверу положен аккумулятор на 42,8 кВт*ч.

На домашний рынок Wey Lanshan нового поколения должен выйти до конца текущего года. Впоследствии модель, вероятно, отправят на экспорт. Но все еще неизвестно, превратится ли кроссовер за рубежом в следующий Wey 07 или окажется совершенно новой моделью.

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