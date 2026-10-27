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Wey Lanshan сменил поколение: новый имидж, два варианта длины и Haval H10 в родственниках

27.10.2026 2188 0 0
Wey Lanshan сменил поколение: новый имидж, два варианта длины и Haval H10 в родственниках

Премиум-бренд Wey готовится вывести на рынок новый кроссовер с брутальным обликом. Модель предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Этот кроссовер принадлежащий концерну Great Wall премиальный бренд Wey анонсировал в начале сентября. В том же месяце сертификат модели внесли в каталог китайского Минпрома. А затем марка заявила о том, что на домашнем рынке SUV появится как Wey Lanshan следующего, второго по счету поколения. Так вот теперь производитель провел онлайн-презентацию свежего кроссовера. Напомним, что предыдущий Lanshan (он же Blue Mountain) стартовал в Китае в 2023 году, в 2024-м его модернизировали, после чего паркетник добрался и до российского рынка – под экспортным именем Wey 07.

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Если «первый» кроссовер представляет собой оригинальную модель, то Lanshan второго поколения таковой не является. Это переделанная версия Haval H10 (или Haval Great Wall H10), который дебютировал летом. Причем получается, что в Китае Wey Lanshan кардинально сменил имидж, превратившись из типичного городского паркетника в брутала.

У кроссовера Wey собственный дизайн экстерьера. Новому Lanshan досталась гигантская радиаторная решетка с вертикальными хромированными плашками. Модель также получила круглые фары, при этом их поместили в квадратные рамки. Задние фонари – тоже другие. Еще подретушировали бамперы. Кроме того, на корме по бокам от распашной багажной двери имеются поручни. Разумеется, в списке Wey Lanshan тоже значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Брутальный кроссовер Wey будет доступен с двумя вариантами длины, как и исходный Haval H10. Короткий Wey Lanshan – пятиместный, его длина составляет 5140 мм. У такого кроссовера за задними дверями расположены глухие вставки с декоративными блестящими полосками. Вторая модификация – шестиместная, длиной 5300 мм. В задних стойках трехрядного Lanshan есть дополнительные окошки. Остальные размеры у двух версий совпадают: ширина – 2050 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, Haval H10 бывает длиной 5138 или 5299 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Ну и габариты предыдущего Wey Lanshan для Китая, который представлен исключительно с шестиместным салоном: 5156/1980/1805 мм, колесная база – 3050 мм.

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Сам интерьер нового SUV пока засвечен лишь мельком. Главная фишка – занимающий почти всю площадь передней панели единый гигантский экран мультимедийной системы. У родственного Haval H10 планшет более привычного формата, а предыдущий Lanshan в КНР имеет табло, состоящее из двух экранов. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля свежего премиального кроссовера находятся ряд рычажков, площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. Все это добро есть и у Haval H10. У донорского SUV площадки для зарядки есть и в дверях – вероятно, аналогичное решение получил и Wey Lanshan.

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Как и предшественник и родственный Haval H10, кроссовер второго поколения представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Объявлено, что у нового Wey Lanshan 800-вольтовая архитектура. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (248 л.с.) и два электродвигателя. Передний электромотор выдает 150 л.с., задний – 299 л.с. 

По предварительным данным, новый кросс предложат с двумя вариантами батареи – емкостью 53,6 или 64,7 кВт*ч. Модели еще обещаны пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. Система Haval H10 состоит из бензинового турбомотора 1.5 (167 л.с.) и также двух электродвигателей (136 и 299 л.с.), этому кроссоверу положен аккумулятор на 42,8 кВт*ч.

Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
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Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
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Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
Предыдущий Wey Lanshan для Китая. В России это Wey 07
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Донорский Haval H10
Донорский Haval H10
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Донорский Haval H10
Донорский Haval H10
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Донорский Haval H10
Донорский Haval H10
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Донорский Haval H10
Донорский Haval H10
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В Китае Wey Lanshan нового поколения ждут в продаже уже в этом году, то есть полноценная премьера не за горами. Скорее всего, впоследствии SUV отправят на экспорт. А вот превратится ли кроссовер за рубежом в следующий Wey 07 или окажется совершенно новой моделью — пока вопрос.

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