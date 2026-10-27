Wey Lanshan сменил поколение: новый имидж, два варианта длины и Haval H10 в родственниках

Этот кроссовер принадлежащий концерну Great Wall премиальный бренд Wey анонсировал в начале сентября. В том же месяце сертификат модели внесли в каталог китайского Минпрома. А затем марка заявила о том, что на домашнем рынке SUV появится как Wey Lanshan следующего, второго по счету поколения. Так вот теперь производитель провел онлайн-презентацию свежего кроссовера. Напомним, что предыдущий Lanshan (он же Blue Mountain) стартовал в Китае в 2023 году, в 2024-м его модернизировали, после чего паркетник добрался и до российского рынка – под экспортным именем Wey 07.
Если «первый» кроссовер представляет собой оригинальную модель, то Lanshan второго поколения таковой не является. Это переделанная версия Haval H10 (или Haval Great Wall H10), который дебютировал летом. Причем получается, что в Китае Wey Lanshan кардинально сменил имидж, превратившись из типичного городского паркетника в брутала.
У кроссовера Wey собственный дизайн экстерьера. Новому Lanshan досталась гигантская радиаторная решетка с вертикальными хромированными плашками. Модель также получила круглые фары, при этом их поместили в квадратные рамки. Задние фонари – тоже другие. Еще подретушировали бамперы. Кроме того, на корме по бокам от распашной багажной двери имеются поручни. Разумеется, в списке Wey Lanshan тоже значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.
Брутальный кроссовер Wey будет доступен с двумя вариантами длины, как и исходный Haval H10. Короткий Wey Lanshan – пятиместный, его длина составляет 5140 мм. У такого кроссовера за задними дверями расположены глухие вставки с декоративными блестящими полосками. Вторая модификация – шестиместная, длиной 5300 мм. В задних стойках трехрядного Lanshan есть дополнительные окошки. Остальные размеры у двух версий совпадают: ширина – 2050 мм, высота – 1960 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, Haval H10 бывает длиной 5138 или 5299 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Ну и габариты предыдущего Wey Lanshan для Китая, который представлен исключительно с шестиместным салоном: 5156/1980/1805 мм, колесная база – 3050 мм.
Сам интерьер нового SUV пока засвечен лишь мельком. Главная фишка – занимающий почти всю площадь передней панели единый гигантский экран мультимедийной системы. У родственного Haval H10 планшет более привычного формата, а предыдущий Lanshan в КНР имеет табло, состоящее из двух экранов. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля свежего премиального кроссовера находятся ряд рычажков, площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. Все это добро есть и у Haval H10. У донорского SUV площадки для зарядки есть и в дверях – вероятно, аналогичное решение получил и Wey Lanshan.
Как и предшественник и родственный Haval H10, кроссовер второго поколения представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Объявлено, что у нового Wey Lanshan 800-вольтовая архитектура. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (248 л.с.) и два электродвигателя. Передний электромотор выдает 150 л.с., задний – 299 л.с.
По предварительным данным, новый кросс предложат с двумя вариантами батареи – емкостью 53,6 или 64,7 кВт*ч. Модели еще обещаны пневмоподвеска и блокировка заднего дифференциала. Система Haval H10 состоит из бензинового турбомотора 1.5 (167 л.с.) и также двух электродвигателей (136 и 299 л.с.), этому кроссоверу положен аккумулятор на 42,8 кВт*ч.
В Китае Wey Lanshan нового поколения ждут в продаже уже в этом году, то есть полноценная премьера не за горами. Скорее всего, впоследствии SUV отправят на экспорт. А вот превратится ли кроссовер за рубежом в следующий Wey 07 или окажется совершенно новой моделью — пока вопрос.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться