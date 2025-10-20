Кроссовер Zeekr 7X обновлён через год после запуска: больше комфорта, мощности и запаса хода

Электрокросс Zeekr 7X с безрамочными дверями (бренд Zeekr принадлежит компании Geely) вышел на китайский рынок в сентябре прошлого года. В целом модель местной публике приглянулась. По данным BestSellingCarsBlog, за девять месяцев 2025-го на родине было реализовано примерно 46 100 единиц. И тем не менее уже готов обновленный паркетник. Прием предварительных заказов на такой Zeekr 7X стартовал сегодня, 20 октября, пусть пока и без публикации прайс-листа.
Внешние изменения – точечные. В переднем бампере теперь есть «прорези», задний номерной знак перенесли на багажную дверь. Сам задний бампер стал другим. Еще расширена палитра цветов кузова, появились 20-дюймовые диски нового дизайна. Длина и колесная база прежние – 4825 и 2925 мм соответственно.
Паркетник по умолчанию имеет автопилот G-Pilot H7, то есть предтоповую версию комплекса Geely (круче только G-Pilot H9). Он включает 31 датчик и работает под управлением чипа Nvidia Drive Thor-U производительностью 700 топс. При активации автопилота диодная полоска под расположенным спереди табло будет подсвечена синим цветом, секции с аналогичной подсветкой появились на «ножках» наружных зеркал и на корме.
В салоне оставили раздельные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа. При этом для интерьера отныне можно выбрать не только темно-серую или белую обивку, но также рыжую или фиолетовую, а стойки и потолок могут быть обиты замшей. Переделан центральный тоннель: под крышкой спрятаны новые подстаканники, собственные подстаканники предусмотрены и для задних пассажиров (расположены в торце). А отсек с функциями охлаждения и обогрева сделали выдвижным (прежде был в боксе-подлокотнике с откидной крышкой). Также заявлено, что Zeekr 7X имеет более комфортные кресла (все сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером).
В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей с дополненной реальностью, две площадки для беспроводной зарядки, стеклянная крыша, встроенный в спинку переднего сиденья планшет с регулировкой наклона.
Следом за лифтбеком Zeekr 001 паркетник Zeekr 7X перевели на 900-вольтовую электросистему. Кроссовер все так же бывает с задним или двухмоторным полным приводом. Расположенный на задней оси электродвигатель теперь выдает 506 л.с. против 422 л.с. у дореформенного SUV. Мощность переднего мотора топового полноприводного паркетника выросла с 224 до 292 л.с., суммарная отдача системы теперь 795 л.с. (было 646 л.с.). Заднеприводные версии доступны с прежней батареей емкостью 75 кВт*ч или новым аккумулятором на 103 кВт*ч (раньше был на 100 кВт*ч), и только последний вариант достался полноприводному Zeekr 7X с адаптивной пневмоподвеской (ее тоже модернизировали).
Самый дешевый кросс с базовой батареей наберет первую «сотню» за 5,4 секунды (показатель дореформенной модели – 5,8 с), заднеприводный Zeekr 7X с аккумулятором на 103 кВт*ч это упражнение проделает за 5,1 секунды (было 5,7 с). Ну а полноприводный кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,98 секунды (было 3,8 с). Запас хода обновленных трех модификаций по китайскому циклу CLTC – 620, 802 и 715 км соответственно (было 605, 780 и 705 км).
«Живые» продажи посвежевшего Zeekr 7X начнутся в Китае на следующей неделе, тогда же объявят цены. Дореформенный кроссовер с местного потребительского сайта марки уже убрали. Судя по каталогам китайских профильных медиа, прежний электрокросс там стоит от 229 900 юаней (около 2,6 млн рублей по актуальному курсу).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться