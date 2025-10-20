Кроссовер Zeekr 7X обновлён через год после запуска: больше комфорта, мощности и запаса хода

Бренд Zeekr представил модернизированный паркетник 7X. Внешне модель мало изменилась, интерьер сделали более комфортным, плюс улучшено оснащение. А еще кроссовер перешел на 900-вольтовую электросистему и обрел новую технику.

Электрокросс Zeekr 7X с безрамочными дверями (бренд Zeekr принадлежит компании Geely) вышел на китайский рынок в сентябре прошлого года. В целом модель местной публике приглянулась. По данным BestSellingCarsBlog, за девять месяцев 2025-го на родине было реализовано примерно 46 100 единиц. И тем не менее уже готов обновленный паркетник. Прием предварительных заказов на такой Zeekr 7X стартовал сегодня, 20 октября, пусть пока и без публикации прайс-листа.

Внешние изменения – точечные. В переднем бампере теперь есть «прорези», задний номерной знак перенесли на багажную дверь. Сам задний бампер стал другим. Еще расширена палитра цветов кузова, появились 20-дюймовые диски нового дизайна. Длина и колесная база прежние – 4825 и 2925 мм соответственно.

Паркетник по умолчанию имеет автопилот G-Pilot H7, то есть предтоповую версию комплекса Geely (круче только G-Pilot H9). Он включает 31 датчик и работает под управлением чипа Nvidia Drive Thor-U производительностью 700 топс. При активации автопилота диодная полоска под расположенным спереди табло будет подсвечена синим цветом, секции с аналогичной подсветкой появились на «ножках» наружных зеркал и на корме.

В салоне оставили раздельные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа. При этом для интерьера отныне можно выбрать не только темно-серую или белую обивку, но также рыжую или фиолетовую, а стойки и потолок могут быть обиты замшей. Переделан центральный тоннель: под крышкой спрятаны новые подстаканники, собственные подстаканники предусмотрены и для задних пассажиров (расположены в торце). А отсек с функциями охлаждения и обогрева сделали выдвижным (прежде был в боксе-подлокотнике с откидной крышкой). Также заявлено, что Zeekr 7X имеет более комфортные кресла (все сиденья – с подогревом, вентиляцией и массажером).

В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей с дополненной реальностью, две площадки для беспроводной зарядки, стеклянная крыша, встроенный в спинку переднего сиденья планшет с регулировкой наклона.

Следом за лифтбеком Zeekr 001 паркетник Zeekr 7X перевели на 900-вольтовую электросистему. Кроссовер все так же бывает с задним или двухмоторным полным приводом. Расположенный на задней оси электродвигатель теперь выдает 506 л.с. против 422 л.с. у дореформенного SUV. Мощность переднего мотора топового полноприводного паркетника выросла с 224 до 292 л.с., суммарная отдача системы теперь 795 л.с. (было 646 л.с.). Заднеприводные версии доступны с прежней батареей емкостью 75 кВт*ч или новым аккумулятором на 103 кВт*ч (раньше был на 100 кВт*ч), и только последний вариант достался полноприводному Zeekr 7X с адаптивной пневмоподвеской (ее тоже модернизировали).

Самый дешевый кросс с базовой батареей наберет первую «сотню» за 5,4 секунды (показатель дореформенной модели – 5,8 с), заднеприводный Zeekr 7X с аккумулятором на 103 кВт*ч это упражнение проделает за 5,1 секунды (было 5,7 с). Ну а полноприводный кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,98 секунды (было 3,8 с). Запас хода обновленных трех модификаций по китайскому циклу CLTC – 620, 802 и 715 км соответственно (было 605, 780 и 705 км).

«Живые» продажи посвежевшего Zeekr 7X начнутся в Китае на следующей неделе, тогда же объявят цены. Дореформенный кроссовер с местного потребительского сайта марки уже убрали. Судя по каталогам китайских профильных медиа, прежний электрокросс там стоит от 229 900 юаней (около 2,6 млн рублей по актуальному курсу).