Новинки ×
  • Кроссвэн Kia Carens Clavis: на подходе версия с совсем другой «начинкой»

Кроссвэн Kia Carens Clavis: на подходе версия с совсем другой «начинкой»

03.07.2025 17 0 0

Компания Kia анонсировала расширение семейства Carens – к бензиновым и дизельным машинам скоро присоединится электроверсия. По неофициальным данным, технику «зеленый» вариант разделил с паркетником Hyundai Creta Electric.

Компактвэн Kia Carens Clavis дебютировал в Индии в мае текущего года. Сам производитель считает такую машину отдельной моделью, но на деле это рестайлинговый «просто» Carens. Исходный вэн, напомним, в строю с 2021 года, и его продажи продолжаются. К слову, в Kia позиционируют Carens и Carens Clavis в качестве «сплава» MPV и SUV, то есть это кроссвэны, их ближайшим родственником является паркетник Kia Seltos. Сейчас вэны доступны с бензиновыми атмосферником 1.5 (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.). А скоро семейство пополнит еще и электроверсия Carens Clavis EV. Свой анонс Kia сопроводила видеотизером.

Kia Carens Clavis EV
1 / 3
Kia Carens Clavis EV
2 / 3
Kia Carens Clavis EV
3 / 3

Внешне от Carens Clavis с ДВС электрический кроссвэн отличился оформлением передней части: в глухой панели появился разъем для зарядки, под ним – накладка в цвет кузова. Кроме того, в бампер электрокара встроены противотуманки. Ну и еще Kia Carens Clavis EV достались диски особого дизайна.

Kia Carens Clavis EV
1 / 3
Kia Carens Clavis EV
2 / 3
Kia Carens Clavis EV
3 / 3

Главная обновка внутри – «парящая» консоль вместо сплошного центрального тоннеля. Как и рестайлинговой модели с ДВС, электроверсии положено единое табло. В видеоролике запечатлен семиместный Kia Carens Clavis EV. При этом не исключено, что электрокар будет доступен и с шестиместным салоном («традиционный» кроссвэн бывает семи- или шестиместным).

Kia Carens Clavis с ДВС
1 / 4
Kia Carens Clavis с ДВС
2 / 4
Kia Carens Clavis с ДВС
3 / 4
Kia Carens Clavis с ДВС
4 / 4

О технике новой модификации марка еще не рассказала. При этом объявлена максимальная дальнобойность – 490 км (судя по всему, по местному циклу). Индийские профильные СМИ прочат Kia Carens Clavis EV начинку от кроссовера Hyundai Creta Electric, который вышел на рынок в начале этого года. Паркетник Хёндэ доступен в двух переднеприводных модификациях: «простые» версии имеют 135-сильный электромотор и батарею емкостью 42 кВт*ч, у вариантов подороже – 171-сильный двигатель и аккумулятор на 51,4 кВт*ч.

Полноценную презентацию Kia Carens Clavis EV проведут в Индии 15 июля. Как и машины с ДВС, электрокар будут производить локально.

компактвэн Индия авторынок электромобиль новинки KIA KIA Carens KIA Carens Clavis
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «И от 12, и от 220!»: обзор необычного автокомпрессора Neoline DELA-X Большинство автокомпрессоров, приобретая какие-то новые или необычные функции, почти всегда проигрывают в размерах, теряя компактность. Компрессор Neoline DELA-X сильно отличается от большин... 2782 0 1 02.07.2025
Статьи / Выбор авто Exlantix ET и компания: выбираем премиальный гибридный кроссовер на выгодных условиях Покупатель нового автомобиля, который хочет получить максимум за свои деньги, сегодня непременно выбирает кроссовер. А если речь про настоящий максимум, то это будет флагманский кроссовер с... 1404 0 0 30.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей ​Замечали, что на некоторых «китайцах» порой отсутствуют шильдики? Причём не только буквы или цифры с обозначением модели, но иногда и логотип производителя. Почему? Ведь фанаты, скажем, нем... 1356 17 1 30.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27440 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12958 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7048 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
18 5 причин покупать и не покупать Lada Vesta I
17 Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобиле...
8 Новый BMW X5M: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings