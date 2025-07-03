Кроссвэн Kia Carens Clavis: на подходе версия с совсем другой «начинкой»

Компактвэн Kia Carens Clavis дебютировал в Индии в мае текущего года. Сам производитель считает такую машину отдельной моделью, но на деле это рестайлинговый «просто» Carens. Исходный вэн, напомним, в строю с 2021 года, и его продажи продолжаются. К слову, в Kia позиционируют Carens и Carens Clavis в качестве «сплава» MPV и SUV, то есть это кроссвэны, их ближайшим родственником является паркетник Kia Seltos. Сейчас вэны доступны с бензиновыми атмосферником 1.5 (115 л.с.) и турбочетверкой 1.5 T-GDI (160 л.с.), а также с турбодизелем 1.5 CRDi (116 л.с.). А скоро семейство пополнит еще и электроверсия Carens Clavis EV. Свой анонс Kia сопроводила видеотизером.

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Внешне от Carens Clavis с ДВС электрический кроссвэн отличился оформлением передней части: в глухой панели появился разъем для зарядки, под ним – накладка в цвет кузова. Кроме того, в бампер электрокара встроены противотуманки. Ну и еще Kia Carens Clavis EV достались диски особого дизайна.

Kia Carens Clavis EV 1 / 3 Kia Carens Clavis EV 2 / 3 Kia Carens Clavis EV 3 / 3

Главная обновка внутри – «парящая» консоль вместо сплошного центрального тоннеля. Как и рестайлинговой модели с ДВС, электроверсии положено единое табло. В видеоролике запечатлен семиместный Kia Carens Clavis EV. При этом не исключено, что электрокар будет доступен и с шестиместным салоном («традиционный» кроссвэн бывает семи- или шестиместным).

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О технике новой модификации марка еще не рассказала. При этом объявлена максимальная дальнобойность – 490 км (судя по всему, по местному циклу). Индийские профильные СМИ прочат Kia Carens Clavis EV начинку от кроссовера Hyundai Creta Electric, который вышел на рынок в начале этого года. Паркетник Хёндэ доступен в двух переднеприводных модификациях: «простые» версии имеют 135-сильный электромотор и батарею емкостью 42 кВт*ч, у вариантов подороже – 171-сильный двигатель и аккумулятор на 51,4 кВт*ч.

Полноценную презентацию Kia Carens Clavis EV проведут в Индии 15 июля. Как и машины с ДВС, электрокар будут производить локально.