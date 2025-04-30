Круче Майбаха: Mansory превратила Mercedes-Benz V-класса в Rolls-Royce

Германское тюнинг-ателье Mansory подготовило к проходящему сейчас в Шанхае автосалону новые версии роскошного минивэна Mercedes-Benz V-класса, на сей раз стилизованные под Rolls-Royce. Эти новинки преподносятся как эксклюзив для китайского рынка, в Европе их предлагать пока не планируется.

Китайского потребителя трудно удивить роскошным минивэном: на рынке полно предложений от местных производителей и ателье, занимающихся переделкой микроавтобусов Mercedes-Benz в сухопутные яхты, но Курош Мансори и его команда — опытные игроки в сегменте тюнинга на грани и за гранью китча, они зашли в Шанхае с козырей и выкатили Мерседесы V-класса, выглядящие как Rolls-Royce.

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Собственно, Mansory уже предлагает в Китае различные лакшери-конверсии V-класса, но все они так или иначе стилизованы под Maybach. В следующем поколении у V-класса (он сменит имя на VLS), скорее всего, будет заводская версия Mercedes-Maybach — её предтечей стал показанный здесь же в Шанхае концепт Mercedes-Benz Vision V, поэтому тюнерам нужно осваивать новые направления кастомизации немецкого минивэна, тема Rolls-Royce — отличный вариант.

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Громоздкая решётка с вертикальными прутьями и подсветкой на минивэне Mansory больше, чем у любого из известных Роллс-Ройсов, не хватает разве что статуэтки «Духа экстаза», но раздобыть её в Китае — дело пяти минут. С этой решёткой хорошо сочетается новый передний бампер с чётко очерченным прямоугольным периметром, а вот исходные мерседесовские фары в новый образ вписываются плохо — для солидности дизайнеры Mansory сделали под ними угловатые выступы. Все новые детали наружного обвеса, как водится у Mansory, выполнены из углепластика. Новые кованые колёса с массивными ступицами отлично дополняют образ.

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В салоне основное внимание, разумеется, уделено пассажирской части салона, где установлены четыре индивидуальных трона-кровати с большим количеством регулировок и встроенными в спинки динамиками аудиосистемы. Кресла второго ряда можно разворачивать на 180 градусов, чтобы организовать мобильную переговорную или VIP-кабинет для фуршета — напитки и закуски можно выставить на выдвижной круглый столик с телескопической центральной ножкой. Цвета, отделочные материалы и дополнительное оборудование могут быть какими угодно — Mansory готова исполнить любой каприз, даже самый несуразный.

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Никаких технических доработок для немецкого минивэна, стилизованного под «британца», Mansory не анонсировала, но для машин такого типа они и не нужны, никто на люксовых минивэнах со светофоров не пуляет, в приоритете уют, комфорт и роскошь. Впрочем, если нужны дополнительные «лошади», компания Mansory наверняка быстро и качественно их добудет, опыта в таких делах ей не занимать.