Возраст автобусов, используемых для организованной перевозки детей, по новым правилам не должен превышать десяти лет. Начать реформу решили со «столичных» регионов. С 1 июля 2018 года изменения актуальны только для машин массой до пяти тонн на маршрутах, пункты отправления или назначения которых находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

С 1 октября текущего года это правило распространится на автобусы массой более 5 тонн (в тех же регионах). В остальных субъектах РФ ограничения по возрасту для автобусов массой до пяти тонн вступят в силу с 1 апреля 2019-го; более пяти тонн – с 1 октября следующего года. Раньше ограничений по возрасту таких ТС в России не было.

Статьи Новые правила перевозки детей и другие изменения в ПДД Пункт 9 ПДД дополнился пунктом 9.1, который гласит следующее: На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными...

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Ещё одно требование к автобусам, перевозящим детей, теперь прописано в Правилах дорожного движения. Все такие автобусы, вне зависимости от разрешённой максимальной массы и региона эксплуатации, должны быть оснащены проблесковыми маячками жёлтого или оранжевого цвета. Они не дают преимущества в движении и служат для предупреждения других водителей.

Организованная перевозка группы детей в автобусе без включённого проблескового маячка грозит наказанием по статье 12.23 КоАП РФ. Если нарушение происходит днём, то водитель заплатит штраф в размере 3 000 рублей, должностные лица – 25 000 рублей, юридические лица – 100 000 рублей. Если же правила перевозки детей нарушаются ночью, то взыскание увеличивается до 5 000, 50 000 и 200 000 рублей соответственно.

Ранее «Колёса» сообщали о том, что в России могут возникнуть проблемы с автобусами для перевозки школьников. Согласно информации ГИБДД, возраст более чем половины автобусов в стране превышает десять лет. А значит, в ближайшие несколько лет понадобится значительное обновление автопарка.

По данным «Российской газеты», до 15 сентября 2018 года 73 региона РФ закупят 1 860 новых автобусов для перевозки детей. С этой целью на федеральную программу обновления школьных автобусных парков в текущем году кабмин выделил около трёх миллиардов рублей.

Правила перевозки детей автобусами решили ужесточить после нескольких серьёзных ДТП, в которых погибли и пострадали несовершеннолетние. В ряде случаев виной тому были неисправные старые машины.

Отметим, в России продолжает расти количество ДТП по вине водителей автобусов. Так, за первые пять месяцев 2018-го всего было зафиксировано 2 120 таких инцидентов (прирост к АППГ – 1,6%), в них погибло 88 человек (увеличение – 25,7%), травмы получил 3 151 участник (увеличение – 0,8%). Их доля в общем количестве аварий также выросла: с 3,7% до 3,8%.