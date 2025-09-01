Купе Bufori CS8: малайзийский шик с сердцем американского масл-кара

Малайзийская компания Bufori представила долгожданную новую модель — купе класса Gran Turismo, получившее индекс CS8. Разработка Bufori CS8 заняла порядка десяти лет, купе имеет оригинальный лёгкий кузов из карбон-кевлара и предлагает несколько бензиновых двигателей на выбор, самый мощный из которых выдаёт 810 л.с.

Компанию Bufori основали в 1986 году братья Хури ливанского происхождения, всё это время она выпускала довольно неказистые на вид мелкосерийные машины, стилизованные под американскую классику 1930-х, с пухлыми крыльями и длинными капотами, под которыми устанавливались покупные двигатели самых разных производителей. Название Bufori представляет собой акроним с очень красноречивой расшифровкой: буква B означает Beautiful (красивый), U — Unique (уникальный), F — Funtastic (фантастический), O — Original (оригинальный), R — Romantic (романтичный), I — Irresistible (неотразимый).

Купе-долгострой Bufori CS8 — это модель более высокого инженерного уровня и с довольно привлекательным дизайном. Кузов практически полностью состоит из карбон-кевлара, благодаря чему снаряженная масса автомобиля составляет 1550 кг — это немного по современным меркам. Габаритная длина — 4568 мм, ширина с зеркалами — 2030 мм, высота — 1292 мм, колёсная база — 2609 мм.

Подвеска полностью независимая, пружинная, с регулируемыми амортизаторами, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Мощные дисковые тормоза поставляет Brembo, диаметр передних тормозных дисков — 380 мм (6-поршневые суппорты), задних — 350 мм (4-поршневые суппорты). Кованые колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 S размерности 275/35 R 19 спереди и 315/30 R 19 сзади.

Официальных фотографий интерьера нет, но его можно оценить в репортаже малайзийского ресурса Paul Tan’s Automotive News. В довольно громоздкую переднюю панель интегрирован вертикальный 13,6-дюймовый мультимедийный экран. Щиток приборов представляет комбинацию экрана со стрелочными спидометром и тахометром. Многие кнопки и выключатели позаимствованы у других автопроизводителей, руль — от Dodge, но с собственной скульптурной отделкой из кожи и углепластика. Передние Кресла поставляет Recaro. Задние кресла как бы есть, но куцые, без ремней и подголовников — можно сказать, что это посадочная формула 2+2. В оснащении заявлены мощная аудиосистема класса Hi-End и различные электронные ассистенты водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль. Объём багажника — 252 л. Объём топливного бака — 100 л.

Топовый двигатель для Bufori CS8 — это 6,4-литровый V8 HEMI с прикрученным к нему приводным нагнетателем, благодаря которому максимальная отдача составляет 810 л.с. и 973 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Есть варианты попроще — это атмосферный 6,4-литровый V8 HEMI (475 л.с., 640 Нм, 4,1 с до «сотни», 280 км/ч), 3,6-литровый атмосферный V6 (320 л.с., 352 Нм, 5,8 с до «сотни», 250 км/ч), компрессорный 3,6-литровый V6 (455 л.с., 495 Нм, 4,6 с до «сотни», 250 км/ч) и 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» (550 л.с., 677 Нм, 3,9 с до «сотни», 280 км/ч). Двигатель V6, вероятно, крайслеровский, то есть Stellantis, а рядная «шестёрка», похоже, позаимствована у BMW.

Стоит Bufori CS8 дорого: от 2,188 млн малайзийских ринггитов (41,8 млн рублей в переводе по текущему курсу), изготовление одной машины требует более 9000 человеко-часов. Для заказа доступны как праворульные, так и леворульные экземпляры.