Купеобразный кроссовер Buick Electra E4 из Китая показался на официальных фото

Совместное предприятие SAIC-GM готовится вывести на рынок вторую модель из новой электрической линейки Electra — среднеразмерный купеобразный паркетник с индексом E4. В техническом отношении он полностью повторят дебютировавший в апреле кроссовер Buick Electra E5.

В прошлом веке имя Electra носили крупные и хорошо оснащённые бензиновые модели Buick для Америки, а теперь оно отдано семейству электромобилей нового поколения для Китая. Рынок Поднебесной сегодня является главным для Buick: в 2015 году продажи американской марки здесь уверенно перешагнули барьер в миллион машин в год, но после 2018 года кривая спроса пошла вниз. В январе-апреле 2023 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), в Китае продано 150 479 автомобилей марки Buick, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но это всё равно в разы больше, чем на любом другом рынке, в том числе в США.

Укрепить позиции Buick в Китае должны как раз новые электромобили из семейства Electra. В апреле на рынок вышел среднеразмерный кроссовер Buick Electra E5, в ближайшие месяцы компанию ему составит родственный Buick Electra E4 — обе модели построены на глобальной модульной джи-эмовской платформе Ultium. Любопытно, что у американских моделей, сделанных на этой платформе, основным приводом является задний, а у китайский Бьюиков — передний. Передняя подвеска у Electra E4 — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.



Габаритная длина Buick Electra E4 — 4818 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1581 мм, колёсная база — 2954 мм. Electra E5 при той же колёсной базе чуть длиннее (4892 мм), выше (1655 мм) и у́же (1905 мм). Кроме того, у Electra E4 больше угол наклона лобового стекла и в целом более динамичные пропорции, ближайшим аналогом этой модели Buick можно назвать шведско-китайский купеобразный кроссовер Polestar 4.



Набор силовых установок у Buick Electra E4 такой же, как у Electra E5. Базовая версия Standard Range имеет батарею ёмкостью 68 кВт·ч и единственный электромотор, расположенный на передней оси, его максимальная отдача — 180 кВт (245 л.с.) и 330 Нм.



Версия Long Range оснащена батареей ёмкостью 79,7 кВт·ч и передним электромотором с максимальной отдачей в 150 кВт (204 л.с.) и 330 Нм.

У полноприводной версии 4WD большая батарея (79,7 кВт·ч) и два электромотора: передний на 143 кВт (194,5 л.с.) и 305 Нм, задний на 68 кВт (92,5 л.с.) и 160 Нм, максимальная совокупная отдача — 211 кВт (287 л.с.) и 465 Нм.



Запас хода на одной зарядки и динамические характеристики Buick Electra E4 пока не опубликованы. Electra E5 может проехать по циклу CLTC на одной зарядке 545-620 км в зависимости от модификации, Electra E4 будет чуть дальнобойнее за счёт лучшей аэродинамики, коэффициент с х у «четвёрки» составляет всего 0,287.

Салон у Buick Electra E4 практически такой же, как у Electra E5, разница сводится к мелким деталями оформления, органы управления у двух моделей полностью идентичные, в том числе двухэкранное 30-дюймовое табло с общим разрешением 6K (6008 х 934 точки). Шайба на центральной тоннеле — это регулятор громкости аудиосистемы, роль селектора режимов силовой установки выполняет правый подрулевой рычажок.



Buick Electra E4 будет стоить примерно столько же, сколько Electra E5, ожидаемый диапазон цен — от 200 000 до 300 000 юаней (от 2,32 млн до 3,48 млн рублей в переводе по текущему курсу). Появятся ли китайские электрические Бьюики в США, пока неизвестно — официальных заявлений на эту тему не было, но бензиновые кроссоверы китайской сборки в США давно продаются.

