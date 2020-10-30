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  • Купеобразный седан GAC: компания засветила новинку на тизерах, а шпионы поймали её «на воле»

Купеобразный седан GAC: компания засветила новинку на тизерах, а шпионы поймали её «на воле»

30.10.2020 48 0 0

Новая модель китайской компании делит «тележку» со сменившим поколение кроссовером Trumpchi GS4. Полноценную премьеру могут провести в следующем месяце.

 

Короткий ролик с замаскированным седаном концерн GAC опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo, вдобавок производитель поделился тизерным изображением. Машина обозначена как Trumpchi Empower (Trumpchi – бренд, который GAC использует только на родине), а местные СМИ знают еще и внутризаводской индекс – A55. Пост в Weibo сопровождает банальная подпись: мол, встречайте нового члена семьи. Никаких иных официальных подробностей на момент публикации новости не последовало. 

Судя по наклейкам по бокам, в основе Empower лежит новая модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture). Напомним, первенцем этой «тележки» стал сменивший год назад поколение паркетник Trumpchi GS4, и еще во время презентации SUV было объявлено о том, что на GPMA также будут построены седаны и минивэны.

Скриншоты из видеотизера GAC
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Скриншоты из видеотизера GAC
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Скриншоты из видеотизера GAC
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Скриншоты из видеотизера GAC
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Между тем Trumpchi Empower уже успел попасть в объективы камер вездесущих папарацци, правда, тоже в камуфляже. И все же шпионские снимки, оказавшиеся в распоряжении издания XCar, позволяют получить более внятное представление о модели, нежели тизер. Из особенностей экстерьера новинки – фары с вертикальными светодиодными ходовыми огнями и купеобразный кузов. Кстати, не исключено, что перед нами и не «четырехдверка» вовсе, а лифтбек, который в Поднебесной составит конкуренцию не только Skoda Octavia, но и FAW Bestune B70, JAC Jiayue A5 (эта «пятидверка» вот-вот стартует в России под именем J7) и Baojun RC-5. Впрочем, пятидверный кузов еще не подтвержден – китайские профильные медиа новинку GAC называют седаном «с дизайном фастбэк».

Модели прочат «новейшие» турбомоторы 1.5 и 2.0, но отдача не уточняется. Также возможно появление гибридной версии, благо платформа позволяет. Привод же наверняка только передний.

GAC Trumpchi Empower на шпионских фото
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GAC Trumpchi Empower на шпионских фото
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Полноценная презентация GAC Trumpchi Empower может пройти в рамках автосалона в Гуанчжоу, который должен открыться в конце ноября: об отмене шоу на фоне пандемии коронавируса COVID-19 пока никто не сообщал.

В России легковая линейка GAC сегодня состоит из трех моделей – минивэна GN8, кроссоверов GS5 и GS8. Скорее всего, гамму продолжат расширять, но вряд ли до нас доберется Empower, ведь сегмент SUV более перспективен.

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