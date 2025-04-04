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Lada Niva Sport выходит на рынок: объявлена цена

04.04.2025 65 0 0

Новая версия Нивы оснащена тем же мотором 1.6, что и «подогретые» Гранта и Веста. Внедорожник в исполнении Sport получил и другие технические доработки.

О старте промышленного производства Lada Niva Sport было объявлено в декабре. Как и другие спортивные Лады, такие внедорожники выпускает фирма «Лада Спорт», дочернее предприятие АВТОВАЗа. А сегодня тольяттинский автогигант раскрыл все характеристики новой версии Нивы, а также озвучил дату старта продаж и цену: приобрести Niva Sport можно будет с 5 апреля. Дата выбрана не случайно – именно в этот день 48 лет назад с конвейера сошел первый серийный вездеход.

Внедорожник Lada Niva Sport получил тот же 16-клапанный мотор 1.6, который ставят на Lada Granta Sport и Lada Vesta Sportline. На спортивной Ниве двигатель выдает 122 л.с. и 151 Нм. Мотор сочетается с модернизированной пятиступенчатой механикой: использованы усиленные шестерни пятой передачи, также усилен картер сцепления и применен однорычажный привод раздаточной коробки. Двигатель установлен продольно и имеет оригинальные опоры. Первую «сотню» Niva Sport наберет за 11,8 секунды, максимальная скорость – 162 км/ч. Для сравнения, показатели стандартной классической Niva Legend с мотором 1.7 (83 л.с., 129 Нм) – 17 секунд и 142 км/ч.

Как отметили в пресс-службе АВТОВАЗа, всего же Niva Sport получила примерно 140 конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью. В частности, еще усилены подвеска (появились новые амортизаторы), кузов и тормоза (передние – вентилируемые, задние – дисковые). Кроме того, «в задней подвеске применен стабилизатор поперечной устойчивости, при этом балка заднего моста усилена». Наконец, дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм.

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Внешние особенности Lada Niva Sport – расширители колесных арок, двухцветные 17-дюймовые литые диски (плюс покрышки увеличенной размерности). Интерьер сделали красно-черным, на креслах есть логотипы Lada Sport. Рулевая колонка регулируется по наклону, а сам руль обшит кожей. Раздаточная коробка имеет однорычажный привод.

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За основу для Niva Sport взяли топовую комплектацию, так что в списке оборудования еще значатся электрорегулировка наружных зеркал, кондиционер и подогрев передних сидений. К слову, из-за перемен в моторном отсеке запасное колесо не предусмотрено, вместо него – дорожный набор для ремонта шин. Среди опций – рейлинги, дополнительные светильники на передний бампер, накладка воздухозаборника на капот.

Рекомендованная цена Lada Niva Sport – от 1 699 000 рублей. На первом этапе спортивную версию можно будет приобрести у официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях, в Адыгее, Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Чувашии. Чуть позже Niva Sport станет доступна к заказу во всех дилерских центрах страны.

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