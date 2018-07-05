В переднеприводном тольяттинском семействе никогда не было модификации с кузовом универсал. А если бы она была, каким был бы её внешний вид? Мы в редакции «Колёса.ру» решили пофантазировать на эту тему.

05 Июл Лада Самара универсал: каким он мог быть

Вообще, Самара – единственное легковое семейство Лады, не имеющее в своём ряду универсала. У Жигулей были модели 2102 и 2104, у «десятого» семейства – 2111, Приора, Калина и Веста также среди прочих представлены в кузове универсал. Почему же Самара была лишь хэтчбеком и седаном? По имеющейся информации, это могло быть связано с технологическими трудностями постройки универсала, а также с тем, что в модельном ряду компании уже был ВАЗ-2104, и необходимость во втором универсале отсутствовала.

Для наших рендеров за основу был взят седан ВАЗ-21099, так как его более длинный задний свес хорошо подходит для универсального кузова. В автомобиле сохранена стилистика модельного ряда Самары, также с целью унификации было использовано стандартное заднее стекло седана.

Кстати, предлагаем ознакомиться с большой статьёй о несуществующих вариантах кузова Самары, среди которых тарга и купе.

Сейчас самым доступным универсалом в модельном ряду Лады является Калина – его минимальная стоимость составляет 475 200 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Несколько дороже обойдётся Ларгус с тем же мотором – от 554 900 руб. Самый дорогой универсал из Тольятти – Vesta SW в версии Cross, его оценивают минимум в 795 900 рублей.

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