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Lamborghini готовит конкурента BMW XM: Urus PHEV проехался на камеру

23.06.2023 72 0 0

По предварительным данным, гибридный кроссовер итальянского бренда появится в конце следующего года.

В Lamborghini ранее заявляли о том, что намерены оставить в строю на европейском рынке автомобили с двигателями внутреннего сгорания даже после 2035 года в случае, если будет соответствующая легальная возможность. Однако это не мешает компании двигаться в сторону «озеленения». Одним из шагов в этом направлении станет подзаряжаемый гибрид Urus, прототип которого сейчас находится на этапе дорожных испытаний.

На фото: Lamborghini Urus PHEV

Порцией свежих снимков будущей новинки с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Тщательно замаскированный прототип Lamborghini Urus PHEV сейчас «катается» по дорогам общего пользования в южной части Европы. Судя по всему, у этой модели будет немало отличий во внешности от актуальной версии. В списке ожидаемых изменений головная оптика более тонкой формы, новое оформление переднего и заднего бамперов, колёсные диски большего размера.

Как недавно рассказал британский Autocar со ссылкой на генерального директора компании Стефана Винкельманна, подзаряжаемый гибрид не дополнит гамму Lamborghini Urus, а придёт на замену актуальным версиям с «чистым» ДВС. Ожидается, что версия PHEV появится в конце 2024 года. Кстати, по плану подзаряжаемый гибрид в 2029 году будет сменён кроссовером следующей генерации, который получит полностью электрическую «начинку».

Производитель пояснил, что разработка двигателя внутреннего сгорания большого объёма, соответствующего актуальному экологическую стандарту Euro 6, окажется слишком дорогим проектом. Решение этой проблемы станет ещё сложнее в середине 2025 года, когда в силу вступят эконормы Euro 7. Поэтому в компании приняли решение пока что остановиться на подзаряжаемом гибриде.

Сообщается, что в основу силовой установки Lamborghini Urus PHEV ляжет 4,0-литровый битурбомотор V8, отдача которого может составить 666 л.с. Вероятно, он будет работать в тандеме со 180-сильным электродвигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Совокупная мощность такой системы, скорее всего, превысит 800 л.с. Ожидается, что гибрид оснастят литий-ионной батареей ёмкостью немногим более 25 кВт*ч, максимальный запас хода чисто на электротяге в этом случае составит примерно 90 км. В конкуренты гибридному Urus прочат BMW XM.

Отметим, полностью электрический Urus станет второй «зелёной» моделью итальянского бренда. В роли первенца выступит купе или кросс-купе Gran Turismo. У него будет посадочная формула 2+2; в основу, вероятно, ляжет платформа SSP Sport. Презентация будущей новинки, имя которой производитель пока держит в секрете, намечена на 2028 год.

Напомним, в конце марта текущего года марка презентовала Lamborghini Revuelto: гибридный суперкар с установкой, совокупная максимальная мощность которой составляет 1015 л.с. В основе этой системы лежит новый 6,5-литровый атмосферный V12, его отдача равна 825 л.с.

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