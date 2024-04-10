Lamborghini Huracan STJ: лебединая песня атмосферного V10 в эффектной «обёртке»

Компания Lamborghini, входящая в состав концерна Volkswagen, представила прощальную версию STJ среднемоторного суперкара Huracan, ему на смену уже в этом году придёт преемник с гибридной силовой установкой.

Lamborghini Huracan выпускается с 2014 года, тогда он заменил в модельном ряду итальянской марки схожий по концепции суперкар Gallardo и перенял у него 5,0-литровый атмосферный мотор V10. Этот же двигатель стоял на суперкаре Audi R8 — его сняли с производства в прошлом месяце, преемника у него пока не будет. У Huracan преемник будет, и он будет принципиально новым, более сложным и высокотехнологичным: на смену атмосферному V10 придёт гибридная силовая установка с бензиновым турбомотором в основе, премьера состоится до конца текущего года. Напомним, что новый флагманский суперкар Lamborghini Revuelto тоже имеет гибридную силовую установку.

На Lamborghini Huracan двигатель V10 выдаёт от 580 до 640 л.с. в зависимости от модификации. На версии STJ используется наиболее производительная версия этого мотора с максимальной отдачей в 640 л.с. и 565 Нм. Буквы STJ расшифровываются как Super Trofeo Jota, буква J традиционно присутствует в обозначении топ-версий суперкаров Lamborghini и указывает на приложение J правил FIA для гоночных автомобилей.



За основу версии STJ взят дебютировавший в 2020 году Huracan STO (Super Trofeo Omologata): он ориентирован на трек, имеет облегчённый кузов и не имеет полного привода — только задний. Huracan STJ соответственно тоже заднеприводный, всю мощность на задние колёса передаёт 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Динамические характеристики версии STJ не опубликованы, для ориентира скажем, что Huracan STO набирает первую «сотню» за 3,0 с, максимальная скорость — 310 км/ч.

Huracan STJ имеет доработанный аэродинамический обвес, куда входят боковые канарды и новое регулируемое антикрыло, обеспечивающее на 10% больше прижимной нагрузки, чем антикрыло на Huracan STO. В подвеске Huracan STJ установлены регулируемые гоночные амортизационные стойки, а 20-дюймовые ажурные колёса обуты в специально разработанные для этой модели шины Bridgestone Potenza Race. Комбинация технических доработок позволяет Lamborghini Huracan STJ проходить тестовый трек в Нардо (Италия) более чем на секунду быстрее, чем это делает Huracan STO.



Для Huracan STJ вдобавок придуманы две уникальные ливреи. Первая показана на фотографиях и сочетает основной синий цвет с чёрным, красным и белым. Вторая «обёртка» имеет основной серый цвет и те же дополнительные цвета, что и у первой ливреи, — чёрный, красный и белый.



Lamborghini выпустит только 10 экземпляров Huracan STJ, и все они, конечно, уже проданы. Цена в пресс-релизе не раскрыта, но вряд ли она составляет менее полумиллиона евро.

