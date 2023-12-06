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  • Lamborghini первой в отрасли вводит 4-дневную рабочую неделю. И повышает премии!

Lamborghini первой в отрасли вводит 4-дневную рабочую неделю. И повышает премии!

06.12.2023 61 0 0

Растущие доходы и рекордные продажи позволили компании Lamborghini первой в европейском автопроме начать перевод сотрудников на 4-дневную рабочую неделю, при этом денег сотрудники будут получать не меньше, а больше. Сотрудники других автомобильных компаний пока могут только завидовать коллегам из Lamborghini.

«Работайте меньше, работайте лучше» — под таким девизом итальянские профсоюзные организации сообщили об исторической сделке с компанией Automobili Lamborghini S.p.A., сотрудники которой первыми в отрасли будут переведены на сокращённую, 4-дневную рабочую неделю. Переход пока неполный, но даже он даст людям десятки «лишних» свободных дней в году.

По данным Reuters, сотрудники Lamborghini, работающие по ротационному двухсменному графику, будут чередовать 5-дневную рабочую неделю с 4-дневной, что даст им 22 дополнительных выходных дня в году. У сотрудников, работающих по трёхсменному графику, где есть ночные смены, 5-дневная рабочая неделя будет чередоваться с двумя 4-дневными, число выходных дней в году у таких сотрудников увеличится на 31.

План оптимизации трудового режима в Lamborghini вдобавок подразумевает увеличение регулярных премиальных выплат на 50% и разовую премию в 1000 евро в конце этого месяца. Короче говоря, Новый год швеи-мотористки, сборщики, закройщики, модельщики, уборщики прочие сотрудники фабрики в Сант-Агата-Болоньезе встретят на высокой ноте и с отличными перспективами — можно за них только порадоваться.

Переход на 4-дневную рабочую неделю — это зарождающийся общеевропейский тренд, но автомобильная отрасль его пока не поддерживает, компания Lamborghini стала в этом смысле пионером. Опыт такого перехода в других отраслях (например, в банковском секторе) показывает, что сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, лучше мотивированы, лучше и качественнее отдыхают и оттого добиваются зачастую больших успехов, чем их коллеги, «вкалывающие» по пять и более дней в неделю.

Lamborghini сегодня вполне может себе позволить первый в отрасли эксперимент с сокращением рабочих часов, да ещё и в сочетании с увеличением денежного довольствия сотрудников. Прошлый год оказался рекордным для итальянской компании в плане прибыли и продаж, а 2023-й, скорее всего, окажется ещё более успешным. По итогам первых трёх кварталов этого года Lamborghini реализовал в мире 7744 автомобиля (+4,2% по сравнению с АППГ), оборот за тот же период впервые превысил 2 млрд евро, портфель заказов полон на несколько лет вперёд.

Между тем материнская марка концерна Volkswagen, в состав которого входит компания Lamborghini, сейчас наоборот — теряет деньги, вынуждена снижать издержки и сокращать сотрудников.

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