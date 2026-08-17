Lamborghini Revuelto SV: хардкорная версия с мощной батареей и доработанным шасси

Компания Lamborghini представила в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) ориентированный на трек суперкар Revuelto SV, на котором, однако, можно ездить по дорогам общего пользования. Тираж новинки составит всего 1963 экземпляра — в честь года основания Lamborghini.

Исходный plug-in гибридный суперкар Lamborghini Revuelto дебютировал в 2023 году, и вот только сейчас подготовлена его ориентированная на трек версия SV (Super Veloce), позволяющая выжать из платформы Revuelto максимум производительности. Ещё до премьеры компания Lamborghini заявила, что Revuelto SV установил рекорд круга среди серийных автомобилей на немецком автодроме Хоккенхаймринг — 1 мин 41,6 с, но этот рекорд мало кого впечатлил, так как главным мерилом для таких машин является Северная петля Нюрбургринга — ждём Revuelto SV именно там.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Силовая установка у Revuelto SV такая же, как у обычного Revuelto, единственное отличие сводится к новой батарее: ёмкость увеличена с 3,8 до 7,3 кВт·ч, мощность — с 140 до 190 кВт. Новая батарея повысила совокупную мощность электрической части силовой установки, в которую входят три электромотора: два вращают передние колёса, один интегрирован в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и может вращать задние колёса. Бензиновый двигатель прежний — 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 825 л.с. Максимальная совокупная мощность силовой установки Revuelto SV по сравнению с обычным Revuelto выросла с 1015 до 1065 л.с., максимальный крутящий момент составляет 1425 Нм (для обычного Revuelto максимальный крутящий момент не указан). До 100 км/ч Revuelto SV разгоняется за 2,4 с (обычный Revuelto — за 2,5 с), максимальная скорость — 345 км/ч (у обычного Revuelto — более 350 км/ч).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Углепластиковый кузов Revuelto SV получил новое, более агрессивное аэродинамическое оперение, позволившее увеличить прижимную силу на 80% по сравнению с обычным Revuelto, при этом баланс прижимной нагрузки сместился в сторону передней оси (конкретные цифры, к сожалению, не приводятся). Спереди установлен более развитый сплиттер, на корме появилось фиксированное антикрыло с боковыми надстройками, увеличены вентиляционные каналы для охлаждения тормозов, перепрофилировано днище, задний диффузор по сути полностью заменил собой задний бампер. Довершают образ новые кованые колёса с центральной гайкой крепления и специальная ливрея SV для кузова.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» в привязке к Revuelto SV полностью перенастроена, её геометрия слегка изменена, установлены регулируемые вручную амортизаторы. Карбон-керамические тормоза у Revuelto SV полностью новые, более крупные и эффективные, чем у обычного Revuelto: спереди установлены перфорированные диски диаметром 420 мм, сзади — диаметром 410 мм. Шины — оптимизированные для трека полуслики Bridgestone Potenza Race R размерности 265/35 ZR 20 спереди и 345/30 ZR 21 сзади. В качестве дорожной альтернативы можно выбрать летние шины Bridgestone Potenza Sport и зимние нешипованные шины Bridgestone Blizzak LM005.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

К стандартным ездовым режимам обычного Revuelto у Revuelto SV добавлен особо «острый» Pilota, он активируется красной поворотной рукояткой, расположенной справа от ступицы руля. Другие особенности интерьера Revuelto SV — облегчённые углепластиковые дверные панели, стандартные спортивные сиденья с углепластиковыми каркасами (в виде опции предлагаются полноценные гоночные ковши), особая цветовая палитра и особая графика всех трёх дисплеев на передней панели. Более широкое использование углепластика позволило удержать сухую массу Revuelto SV на уровне обычного Revuelto, несмотря на более тяжёлую батарею, — 1772 кг. Развесовка — 43/57 в пользу задней оси (у обычного Revuelto — 44/56).

1 / 2 2 / 2

Производство и поставки Lamborghini Revuelto SV начнутся в 2027 году. Цены на свои модели Lamborghini, как обычно, не раскрывает. По неофициальным данным, Revuelto SV стоит порядка 800 000 евро, тогда как обычный Revuelto — порядка 600 000 евро.