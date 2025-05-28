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Лекторий путешественников откроется на фестивале «Движение»

28.05.2025 46 0 0

Известные российские и уральские путешественники и спортсмены станут спикерами лектория на фестивале мотокультуры «Движение». Площадка будет расположена в Историческом сквере Екатеринбурга, рядом с главной сценой фестиваля, и будет работать 7 и 8 июня. Вход свободный.

В рамках лектория реставратор, кастомайзер и блогер Александр Павлов расскажет историю производства мотоциклов «Урал», реставрацией которых он занимается, и даже разберет мотор.

Александр Павлов

Известные спортсмены, гонщики Сергей Карякин и Алексей Наумов, поделятся, как готовились к гонкам, проходили их, и ответят на все вопросы гостей фестиваля.

Сергей Карякин

Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов («Проректор») расскажет о десятилетнем опыте в организации помощи мотоциклистам при ДТП, на примерах громких дел покажет, где и как удалось отстоять права байкеров, а также посоветует, как осуществить это в своем городе. 

Андрей Иванов

Еще одним спикером лектория станет фотограф-мотопутешественник Анатолий Чернявский. Любовь к мотоциклам и исследованиям провела его от Мурманска до Владивостока, от Кавказа до Камчатки. Чернявский объехал почти все республики России и бывшего Советского Союза. Совершил двухлетнее путешествие вокруг России. Пересек Чукотку от Тихого до Северного Ледовитого океана, 14 месяцев путешествовал по Южной Америке. На лекции Анатолий расскажет о том, как путешествия меняют жизнь, порассуждает о том, как решиться на собственное приключение, а также вместе с участниками лектория попробует разобраться, что так тянет в дорогу: мечта, творчество, ген путешествий, побег от себя или что-то еще.

Анатолий Чернявский

Директор АНО «Московско-Сибирский тракт» Анастасия Фрикке расскажет, куда отправиться в путешествие по старинной дороге, которая на протяжении многих столетий давала жизнь и работу нашим предкам и остается самой длинной сухопутной артерией России по сей день. Сооснователь проекта Большая уральская тропа Алексей Силиванов представит карту автомобильного маршрута длиной 2000 километров, охватывающего пять уральских регионов, с объектами культурного и исторического значения, интересными гастрономическими местами, уникальными природными памятниками, национальными парками и заповедниками.

Также в программе лектория – выступления создателей и владельцев автодомов: «Кемпер Мечта», FreeDom, DOMUS и «Пилигрим». Они уверены, что кемпер дает путешественникам больше свободы: можно ехать, куда глаза глядят, выбирать стоянку там, где хочется, не зависеть от погоды и бытовых условий. 

Александр «Ёжъ» Осипов, один из ведущих фотографов Свердловской области, поделится лайфхаками, где находится кнопка «шедевр», как найти «новые» локации в «старых» местах, увидеть неожиданные ракурсы и точки съемок. Расскажет о специфике съемок на Урале и трудностях визуализации Уральских гор. 

Мотоблогер, автожурналист и режиссер-документалист Георгий Белов, который объехал множество городов и стран в поисках нестандартных мотоциклов, на лекции  расскажет об истории авторского дизайна мотоциклов. Это особый мир, десятилетиями существовавший параллельно с традиционной мотоиндустрией и подаривший нам множество интересных имен, тысячи удивительных конструкций и новые подходы к дизайну техники. 

Георгий Белов

Добавим, что на площадке лектория будут организованы автограф-сессии. С гостями фестиваля встретятся абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, главный редактор издательства BUBBLE, сценарист серий комиксов Роман Котков и актер театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев. 

Напомним, фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 7 и 8 июня. В программе – выступления мотоспортсменов, концерты, водное шоу и многое другое.

Партнёрский материал

мотоциклы
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