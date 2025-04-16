Lexus готовится к скорой презентации глобального нового седана ES: первые тизеры

Марка Lexus, принадлежащая корпорации Toyota, выпускает седан ES актуального поколения с 2018 года. Эта модель пережила рестайлинг в 2021-м, кроме того, её освежили в ноябре 2024-го. Теперь японская компания анонсировала скорую презентацию четырёхдверки новой генерации: премьера пройдёт в рамках Шанхайского автосалона, который откроет свои двери на следующей неделе.
Анонс пресс-служба Lexus сопроводила первыми тизерами ES восьмого поколения. На снимках виден силуэт автомобиля с чуть заострённым «носом», раскосой головной оптикой узкой формы, антенной «акулий плавник» на крыше, обычными наружными зеркалами, покатой кормой и задними фонарями, которые соединены друг другом светящейся полосой, проходящей через всю ширину крышки багажника. В нижней части заднего стекла можно увидеть дополнительный стоп-сигнал.
Судя по тизерам, часть стилевых решений, касающихся внешности, новый седан позаимствует у кроссовера RZ, который был представлен в апреле 2022 года (его ближайшими родственниками являются близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra). Ожидается, что кузов следующего Lexus ES получит чёрного цвета вставки на кузове, а также глянцевые чёрные колёсные диски.
В компании отметили, что Lexus ES восьмой генерации станет новой глобальной флагманской моделью в линейке бренда. Отметим, сейчас роль флагмана исполняет большой седан Lexus LS. Теоретически заявление производителя может намекать на то, что LS в дальнейшем отправят в отставку.
Пока что официальной информации о технике нового ES нет. В компании только упомянули в анонсе «передовые технологии электрификации». Судя по лючку на переднем правом крыле (за которым, вероятно, прячется порт для зарядки), у модели будет подзаряжаемая гибридная установка.
Напомним, на одном из главных рынков для модели остаются Штаты. Здесь базовым для актуального Lexus ES является четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, его отдача составляет 206 л.с., а максимальный крутящий момент – 249 Нм. У варианта с индексом 350 под капотом располагается 306-сильный мотор V6 объёмом 3,5 литра (362 Нм). В основе гибридной установки лежит бензиновый 2,5-литровый двигатель, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором; совокупная отдача равна 218 л.с. В Китае седан доступен либо с той же гибридной системой, либо с 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 173 л.с.
Предполагается, что новый Lexus ES сначала, уже в текущем году, появится в продаже на поднебесном рынке, а дилерам в других странах его, вероятно, придётся подождать до 2026-го.
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