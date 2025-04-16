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  • Lexus готовится к скорой презентации глобального нового седана ES: первые тизеры

Lexus готовится к скорой презентации глобального нового седана ES: первые тизеры

16.04.2025 126 0 0

Презентация четырёхдверной новинки японской марки пройдёт через неделю, 23 апреля, в рамках автовыставки в Шанхае.

Марка Lexus, принадлежащая корпорации Toyota, выпускает седан ES актуального поколения с 2018 года. Эта модель пережила рестайлинг в 2021-м, кроме того, её освежили в ноябре 2024-го. Теперь японская компания анонсировала скорую презентацию четырёхдверки новой генерации: премьера пройдёт в рамках Шанхайского автосалона, который откроет свои двери на следующей неделе.

Тизер нового Lexus ES

Анонс пресс-служба Lexus сопроводила первыми тизерами ES восьмого поколения. На снимках виден силуэт автомобиля с чуть заострённым «носом», раскосой головной оптикой узкой формы, антенной «акулий плавник» на крыше, обычными наружными зеркалами, покатой кормой и задними фонарями, которые соединены друг другом светящейся полосой, проходящей через всю ширину крышки багажника. В нижней части заднего стекла можно увидеть дополнительный стоп-сигнал.

Судя по тизерам, часть стилевых решений, касающихся внешности, новый седан позаимствует у кроссовера RZ, который был представлен в апреле 2022 года (его ближайшими родственниками являются близнецы Toyota bZ4X и Subaru Solterra). Ожидается, что кузов следующего Lexus ES получит чёрного цвета вставки на кузове, а также глянцевые чёрные колёсные диски.

В компании отметили, что Lexus ES восьмой генерации станет новой глобальной флагманской моделью в линейке бренда. Отметим, сейчас роль флагмана исполняет большой седан Lexus LS. Теоретически заявление производителя может намекать на то, что LS в дальнейшем отправят в отставку.

Пока что официальной информации о технике нового ES нет. В компании только упомянули в анонсе «передовые технологии электрификации». Судя по лючку на переднем правом крыле (за которым, вероятно, прячется порт для зарядки), у модели будет подзаряжаемая гибридная установка.

На фото: актуальный седан Lexus ES (версия для китайского рынка)
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На фото: актуальный седан Lexus ES (версия для китайского рынка)
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Напомним, на одном из главных рынков для модели остаются Штаты. Здесь базовым для актуального Lexus ES является четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, его отдача составляет 206 л.с., а максимальный крутящий момент – 249 Нм. У варианта с индексом 350 под капотом располагается 306-сильный мотор V6 объёмом 3,5 литра (362 Нм). В основе гибридной установки лежит бензиновый 2,5-литровый двигатель, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором; совокупная отдача равна 218 л.с. В Китае седан доступен либо с той же гибридной системой, либо с 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 173 л.с.

Предполагается, что новый Lexus ES сначала, уже в текущем году, появится в продаже на поднебесном рынке, а дилерам в других странах его, вероятно, придётся подождать до 2026-го.

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