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  • Lexus GX для России: теперь с переделанным салоном, но «чёрная» версия нам пока не досталась

Lexus GX для России: теперь с переделанным салоном, но «чёрная» версия нам пока не досталась

16.08.2021 238 0 0

У премиального брата Toyota Land Cruiser Prado появился «парящий» экран мультимедийной системы, из-за чего пришлось перенести центральные дефлекторы обдува. Есть и другие доработки – но тоже только внутри.

 

Внедорожник Lexus GX актуального поколения в строю с 2009-го, два года назад он пережил более-менее серьезный рестайлинг, однако интерьер тогда почти не тронули. В этот раз все наоборот: в новом модельном году внешность вездехода осталась прежней (спецверсия не в счет, о ней чуть ниже), зато переделали салон. Первыми такой GX увидели американцы, «их» модель дебютировала в начале августа, а теперь российский офис Lexus объявил о начале приема заказов на модернизированный GX 460.

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Итак, наш внедорожник тоже обрел новую мультимедийную систему с экраном диагональю 10,3 дюйма (прежде был 8-дюймовый дисплей), который возвышается над передней панелью. Центральные дефлекторы обдува отныне расположены под планшетом, еще Lexus GX достались иные блоки управления климат-контролем и аудиосистемой (при этом у модели по-прежнему имеется CD-проигрыватель). Мультимедиа – с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, плюс в РФ есть приложения от Яндекса (в Штатах – голосовой помощник Alexa от Amazon), а управлять медиасистемой можно через сенсорную панель Remote Touch, которую разместили на тоннеле. 

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Как и прежде, в отделке интерьера применяются полуанилиновая кожа и вставки из черного дерева с лазерной гравировкой. Самым богатым комплектациям все так же положен комплекс Lexus Safety System+, в который входят круиз-контроль, автоматически поддерживающий безопасную дистанцию до впереди идущей машины, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.

Между тем в США вместе с новым салоном Lexus GX еще обзавелся особой версией Black Line с черным декором вместо хрома и более рельефными накладками на бамперах. Однако нам такое исполнение не положено. Впрочем, позже «черный» GX вполне может добраться и до российского рынка.

Двигатель прежний – «атмосферник» V8 4.6 мощностью 296 л.с. (в Штатах этот мотор выдает 305 л.с.), который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Модель имеет постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen и понижающей передачей в раздаточной коробке.

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Цена Lexus GX 460 с новым салоном начинается с отметки 5 895 000 рублей, что на 100 000 рублей больше, чем просят за базовый дореформенный внедорожник. По итогам шести месяцев 2021-го этот Лексус разошелся по РФ тиражом в 501 экземпляр (в январе-июне карантинного 2020-го было продано на 81 автомобиль меньше).

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