Lexus играет в интригу: NX нового поколения продолжает раскрываться на фото

Компактный кроссовер Lexus был создан на основе концепта LF-NX, который был представлен в рамках Пекинского автосалона в 2014 году, а в следующем году стартовали продажи серийного паркетника, который назвали NX. В 2017-ом автомобиль пережил рестайлинг. Теперь же компания разработала SUV второго поколения, до презентации которого осталось всего несколько дней. Пока что японский производитель продолжает тизерную кампанию.



Несколько дней назад в Lexus опубликовали тизер, на котором была видна только часть кормы кроссовера. Так, на тот снимок попала багажная дверь с расположенным сверху спойлером со встроенным в него стоп-сигналом, а также линия, которая соединяет задние фонари через всю ширину багажной двери. Под этой полосой находится надпись с названием марки.



Новый тизер Lexus NX второго поколения

Теперь производитель поделился ещё одним тизером будущей новинки: на этот раз в кадр вошла передняя часть (в профиль). Так что мы можем увидеть колесо, переднее крыло, пластиковый обвес, который, вероятно, идёт по периметру, а также часть капота, переднего бампера и фары.

Любопытно, что компания продолжает дразнить поклонников модели с помощью тизеров, хотя, как мы отмечали ранее, внешность «второго» NX уже не является секретом. Дело в том, что ещё в феврале текущего года в интернете оказалось предположительно фирменное видео, на котором был запечатлён сменивший генерацию паркетник. Этот ролик быстро удалили из Сети, но некоторые успели сделать скриншоты: эти изображения Kolesa.ru публиковал ранее.



Скриншот из удалённого видео с новым Lexus NX

Судя по кадрам, кроссовер имеет такой же силуэт, как у предшественника и фирменная веретенообразная решётка радиатора, также у модели остались треугольники в окнах передних дверей и боковые зеркала заднего вида на отдельных ножках. Ещё у «второго» NX более «строгие» задние фонари, а cветодиодные дневные ходовые огни интегрированы в фары.



Напомним, в том видео был показан и интерьер будущей новинки: предполагается, что салон в Lexus NX следующей генерации полностью новый. Так, дисплей мультимедийной системы теперь встроен в переднюю панель, а не «торчит» из неё, как у нынешней версии; кроме того, экран стал сенсорным. Помимо этого, у нового SUV виртуальная приборная панель, иной селектор коробки передач (его расположили ближе к водителю), а рукоятки открывания дверей теперь находятся в подлокотниках. Ещё интерьер лишили аналоговых круглых часов.

Официальные данные появятся совсем скоро, а по предварительной информации, «второй» Lexus NX базируется на платформе GA-K, разработанной в рамках архитектуры TNGA. На сегодняшний день эта же «тележка» лежит в основе актуального кроссовера Toyota RAV4. Ожидается, что у модели японского бренда роль базовой версии по-прежнему будет выполнять NX 200, также в линейке останется обычный гибрид (его индекс раскроют позже) и подзаряжаемый гибрид (NX 450h+). Не исключено, что последний оснастят силовой установкой от японского автомобиля Toyota RAV4 PHV (в США версия называется RAV4 Prime).



Кстати, у гибридного кроссовера Тойоты передние колёса с помощью электромеханического вариатора вращают работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) и 182-сильный электромотор (270 Нм), а на задней оси установлен второй электродвигатель (на 54 л.с. и 121 Нм). Под полом салона находится аккумулятор ёмкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача системы RAV4 PHV составляет 306 л.с.

Ожидается, что Lexus NX нового поколения выйдет на рынок до конца текущего года. Вероятнее всего, новинка доберётся и до РФ: у нас модель является второй по популярности в линейке бренда (после RX). Так, за «ковидный» 2020-ый клиенты купили 4634 экземпляра (доля – 22,5%). Стартовый ценник актуальной версии модели в России сейчас равен 2,96 млн рублей.

