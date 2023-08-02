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Лифтбек BMW 6 series Gran Turismo могут отправить в отставку

02.08.2023 35 0 0

Известно, что эта модель баварского бренда не пользуется популярностью на домашнем рынке. Ожидается, что до 2024 модельного года пятидверка не дотянет.

BMW 6 series Gran Turismo появился в 2017 году: модель с индексом G32 пришла на смену лифтбеку пятой серии. Эта пятидверка в 2020-м пережила обновление, в ходе которого ей подправили внешность и салон, а также пересмотрели моторную гамму. Теперь сообщается, что преемника у 6 series Gran Turismo может и не быть: не исключено, что лифтбек отправят в отставку из-за скромных показателей на рынке.

На фото: лифтбек BMW 6 series Gran Turismo

О том, что эта модель может покинуть линейку баварской марки, сообщает немецкий сайт BimmerToday. Отметим, BMW 6 series Gran Turismo никогда не отличался высоким спросом на домашнем рынке. Так, по итогам всего прошлого года в Германии было реализовано всего 509 экземпляров. Для сравнения, семейство 5 series, от которого ранее отделился лифтбек на той же платформе, ежемесячно в 2022-м расходился на домашнем рынке тиражом в четырёхзначных показателях. В текущем году положение «шестёрки» не улучшилось – за первое полугодие немцы купили всего 237 единиц.

Официального подтверждения тому, что BMW отправит 6 series Gran Turismo в отставку, пока нет. По слухам, 2023 модельный год станет для этого лифтбека последним. Эта значит, что автомобиль останется на конвейере ещё на несколько месяцев, а потом дилерам останется лишь распродавать оставшиеся экземпляры.

Однако в этом случае наименование BMW 6 series, вероятнее всего, «пылиться на полке» не оставят. Ещё в начале прошлого года сообщалось о том, что BMW 4 series и 8 series могут объединить в одно семейство. Тогда предполагалось, что купе и кабриолеты будут продавать под иным именем, а именно – 6 series. Ожидается, что такое объединение произойдёт в 2026 году.

Стоит отметить, что в этом случае BMW пойдёт по пути другого немецкого концерна: так, в начале прошлого месяца были представлены купе и кабриолет Mercedes-Benz CLE – модель пришла на смену двухдверкам семейств C-Class и E-Class. Продажи этой новинки на европейском рынке стартуют осенью текущего года.

Актуальный лифтбек BMW 6 series Gran Turismo оснащается мягкогибридными силовыми установками на основе бензиновых и дизельных двигателей. К первым относятся: 630i с 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 245 л.с. и 640i с 3,0-литровой рядной турбошестёркой с отдачей в 333 л.с. (этому варианту доступен полный привод xDrive). В списке вторых числятся: 620d со 190-сильным четырёхцилиндровым мотором, 630d с 286-сильным шестицилиндровым вариантом и 640d с 340-сильным двигателем с тем же количеством цилиндров. Последнее исполнение может быть только полноприводным, а для других дизелей xDrive – это опция.

Напомним, одной из недавних новинок бренда стал «горячий» компактный кроссовер BMW X1 M35i xDrive. Эта модель оснащается модернизированным 2,0-литровым четырёхцилиндровым битурбомотором, отдача которого в европейской спецификации составляет 300 л.с. (в США – 317 л.с.), а максимальный крутящий момент равен 400 Нм (вне зависимости от рынка).

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