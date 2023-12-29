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  • Лифтбек Москвич 6 получил новую топовую версию, цена известна

Лифтбек Москвич 6 получил новую топовую версию, цена известна

29.12.2023 1234 3 1

Новое исполнение пятидверки вернувшейся российской марки доберётся до дилеров в начале грядущего года.

Марка Москвич была возрождена в прошлом году. Её первенцем стал кроссовер Москвич 3, у него есть полностью «зелёная» модификация с индексом 3e. Второй моделью бренда стал лифтбек Москвич 6, который был рассекречен ещё в апреле. Серийное производство стартовало в начале сентября, выпуск налажен на мощностях бывшего завода Renault, который расположен в столице РФ. Продажи стартовой и средней версий (Комфорт и Бизнес соответственно) уже стартовали, а топовый вариант придётся подождать.

На фото: Москвич 6

В пресс-службе Москвича сегодня рассказали о том, что в начале следующего года до дилеров доберётся Москвич 6 в самой богатой комплектации – Техно. Такая пятидверка оснащается 1,5-литровым турбомотором TGDI с непосредственным впрыском топлива, его отдача составляет 174 л.с., а максимальный крутящий момент – 280 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатым автоматом с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Напомним, ещё в моторной линейке «шестёрки» есть стартовый бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра с распределённым впрыском топлива. Его мощность равна 136 л.с., а максимальный крутящий момент – 200 Нм. Двигатель агрегатируется с бесступенчатым автоматом.

Как мы сообщали ранее, лифтбек Москвич 6 представляет собой результат бэйдж-инжиниринга модели Sehol Yao (это одна из разновидностей «китайца» JAC J7). Стоит отметить, что поднебесный концерн JAC пока что использует бренд Sehol на родине, но планирует отказатьсяот него в дальнейшем.

Версия Техно отличается от вариантов попроще даже визуально. У такого лифтбека есть горизонтальная светодиодная полоска под кромкой капота, которая соединяет между собой фары; приветственная световая анимация и проецируемый в зоне передних дверей логотип марки. Корму освежили за счёт динамических указателей поворота в задних фонарях. Ещё эта пятидверка получила панорамную крышу с люком и 18-дюймовые легкосплавные чёрные колёсные диски.

На фото: Москвич 6 в комплектации Техно

Салон топового исполнения Москвича 6 снабдили атмосферной подсветкой, а его акустическую систему – восемью динамиками. Предусмотрен электропривод двери багажника и розетка 12В в грузовом отделении. Комплектация Техно получила дополнительные системы безопасности, такие как мониторинг слепых зон, функции предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, о возможном столкновении сзади, об опасности при открывании дверей. Ещё автомобиль укомплектовали шторками безопасности и электрической блокировкой задних дверей (от открывания детьми).

На фото: салон Москвича 6

Рекомендованная розничная цена Москвича 6 в новой топовой комплектации Техно составляет 3 116 000 рублей, за версию Бизнес с такой же «начинкой» просят 2 976 000 рублей. Покупка того же варианта, но со 136-сильным мотором обойдётся в 2 826 000 рублей, а стоимость стартового исполнения Комфорт равна 2 626 000 рублей. Цены указаны без учёта действующих акций и скидок.

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3 комментария
30.12.2023 02:52
Сергей

Для такси сойдет!

30.12.2023 22:33
Papirus

Секретарши госДуры уже опробовали задние сиденья? Или на Аурусе рабочее место больше подходит для выполнения служебных функций?

1
30.12.2023 22:50
Alexey Ya

Шильдик "Москвича" вместо китайского теперь на более качественный клей лепят?

1

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