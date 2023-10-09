Лифтбек Москвич 6 выходит на российский рынок: комплектации и цены

На первом этапе пятидверка будет доступна в двух комплектациях с турбомотором 1.5 и вариатором, позже гамму расширят.

Лифтбек Москвич 6 раскрылся еще в апреле, к серийному производству Московский автомобильный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault Россия) приступил в начале сентября. Ну а теперь официально названы комплектации и цены, также объявлено о том, что отгрузки в дилерскую сеть стартуют в ближайшее время.

Напомним, пятидверка стала второй моделью возрожденного отечественного бренда, она присоединилась к кроссоверу Москвич 3 и его электроверсии. Как и в случае с паркетником, другую эмблему получил автомобиль китайской компании JAC («тройка» сделана из JAC JS4): за основу для лифтбека взяли Sehol Yao (марку Sehol концерн JAC использует только на родине, да и там от нее вот-вот откажутся), то есть одну из разновидностей модели JAC J7 (исходный Джак, очевидно, скоро покинет российский рынок).



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Длина нового Москвича равна 4770 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колесная база – 2760 мм. То есть по своим габаритам «шестерка» недалеко ушла от Skoda Octavia. Паспортный дорожный просвет новинки — 140 мм. Модель по умолчанию имеет дисковые тормоза «по кругу». Объем багажника лифтбека Москвич 6 – 540 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1650 литров.



На первом этапе модель предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5T с распределенным впрыском (136 л.с., 200 Нм) и вариатором, позже в продажу поступят машины с турбомотором 1.5 TGDI с непосредственным впрыском топлива (174 л.с., 280 Нм) в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае исключительно передний.



Поначалу Москвич с 1.5T и CVT будет доступен в двух комплектациях. В арсенале базовой версии Комфорт значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, наружные зеркала с обогревом и электроприводом, датчик дождя, задний парктроник, кожаная обивка, регулировка рулевой колонки по высоте, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедиа-система с вертикальным планшетом диагональю 10,4 дюйма, фронтальные подушки безопасности, ESP, камера заднего вида и круиз-контроль. В исполнении Бизнес появляются люк с электроприводом, климат-контроль, цифровая приборка, камеры кругового обзора и боковые подушки безопасности.



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Цена лифтбека Москвич 6 1.5T CVT Комфорт – 2 626 000 рублей, версии Бизнес с аналогичной начинкой – 2 826 000 рублей. Цены указаны без учета акций (сэкономить получится, если воспользоваться кредитной программой и схемой трейд-ин).

