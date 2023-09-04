Лифтбек Москвич 6: старт производства и подробности об оснащении

Лифтбек Москвич 6 раскрылся еще в апреле, затем предсерийные образцы показывали на различных выставках – в том числе, и в версии для таксопарков. Ну а сегодня Московский автомобильный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault Россия) объявил о старте массового производства пятидверок. На торжественной церемонии запуска присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и глава КАМАЗа Сергей Когогин (КАМАЗ является технологическим партнером Москвича), «живые» снимки «шестерок» опубликованы пресс-службой Мэра и Правительства Москвы. Напомним, лифтбек стал второй моделью возрожденного бренда: Москвич 6 присоединился к кроссоверу Москвич 3 и его электроверсии.

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Как и в случае с паркетником, другую эмблему получил автомобиль китайской компании JAC («тройка» сделана из JAC JS4): за основу для пятидверки взяли Sehol Yao (марку Sehol концерн JAC использует только на родине, да и там от нее вот-вот откажутся), то есть одну из разновидностей модели JAC J7, которая пока еще представлена на российском рынке. Длина лифтбека Москвич 6 равна 4770 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, по своим габаритам «шестерка» недалеко ушла от Skoda Octavia. Объем багажника нового Москвича – 540 литров.



Фото В. Новикова, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москвич 6 будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5, у которой два варианта мощности: 136 или 174 л.с. Первой версии положен вариатор, вторая комплектуется шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.



Фото В. Новикова, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы 1 / 2 Фото В. Новикова, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы 2 / 2

В базе заявлены светодиодная оптика, экранчик на 3,5 дюйма в приборке, мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, круиз-контроль, система бесключевого доступа и система дистанционного запуска мотора, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений. В арсенале более дорогих исполнений значатся цифровая приборка (7”), люк с электроприводом, климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон, предупреждения о поперечном движении и столкновении сзади.



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Предполагается, что в продажу Москвич 6 поступит в конце октября текущего года, цены пока не названы. Кроссовер Москвич 3 2023 года выпуска сейчас по прайсу стоит от 2 220 000 рублей (150-сильный 1.5T, 6МКП или CVT; без учета акций), JAC J7 – от 2 129 000 рублей (136-сильный 1.5T, 6МКП или CVT).



Между тем мэр Москвы на своих страницах в соцсетях анонсировал еще две модели: в 2024 году Москвич начнет выпуск кроссоверов Москвич 5 и Москвич 8. В «пятерку», как ожидается, превратится JAC Sehol X6, среди кандидатов в доноры для «восьмерки» — JAC Sehol X7 (он же уже покинувший наш рынок JAC S7) и JAC Sehol X8 Plus (в РФ его не продавали).

