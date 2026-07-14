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  • Линейку Jetta готовится пополнить новый седан M6: первые подробности

Линейку Jetta готовится пополнить новый седан M6: первые подробности

14.07.2026 171 0 0
Линейку Jetta готовится пополнить новый седан M6: первые подробности

Четырёхдверка бренда из портфеля СП FAW и Volkswagen получит полностью электрическую «начинку».

На сегодняшний день под названием Jetta подразумевается не только глобальный седан немецкой марки Volkswagen, но и обособленный бюджетный бренд, под которым выпускаются модели, адресованные в первую очередь поднебесному рынку. При этом производство машин налажено в Китае на мощностях совместного предприятия FAW и Volkswagen. Сейчас к премьере готовится очередная новинка – полностью электрический седан Jetta M6.

Jetta M6 (фото из базы минпрома КНР)

«Живые» снимки модели без маскировочной плёнки появились в базе минпрома КНР. Судя по ним, новинка получит внешность, которая заметно отличается как от актуальных седанов VA3 и VA7, так и от представленного в апреле 2026 года концепта Jetta X. Впрочем, откровенно оригинальным дизайн не назвать: как справедливо заметили китайские интернет-пользователи и зарубежные СМИ, передняя часть ощутимо напоминает нынешний седан Tesla Model 3.

Jetta M6 достались покатый капот с выштамповками, раскосая головная оптика сравнительно узкой формы, а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован небольшой трапециевидный воздухозаборник и пара вертикальных воздуховодов по бокам. Модель получила вставки из чёрного пластика на боковинах, а также в нижней части заднего бампера (в элемент встроены горизонтальные узкие светоотражатели).

Ещё четырёхдверке достались традиционные наружные зеркала, полускрытые дверные ручки, хромированная полоска, проходящая по нижней части бокового остекления, два варианта оформления крыши, «монофонарь», проходящий от одного заднего крыла до другого через всю ширину крышки багажника. Jetta M6 предложат с тремя комплектами колёсных дисков на выбор, размеры – 17 и 18 дюймов.

Габаритная длина у нового седана составляет 4806 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1500 мм, а расстояние между осями – 2820 мм. Для сравнения, показатели актуальной четырёхдверки Jetta VA7 равны 4773 x 1789 x 1469 мм, колёсная база – 2731 мм. Ну и раз уж о ней зашла речь, то габариты Tesla Model 3 – 4720 x 1850 x 1440 мм, колёсная база – 2875 мм.

Согласно данным из базы китайского минпрома, Jetta M6 получит два варианта полностью электрической «начинки». Причём в обоих случаях это единственный электромотор, так что полный привод для этой модели, судя по всему, не предусмотрен. Максимальная отдача «младшего» двигателя равна 154 л.с., а показатель «старшего» – 197 л.с. Информации о ёмкости тяговой батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет.

Напомним, в апреле 2026-го концерн Volkswagen рассказал о своих планах в Китае: предполагалось, что в текущем году здесь появится более 20 электрифицированных моделей, а к 2030-му их количество, согласно плану, должно увеличиться до 50. Из них к 2028-му четыре новинки придутся на бренд Jetta. Одной из грядущих моделей станет кроссовер, в основу которого ляжет уже упомянутый концепт Jetta X. Ожидается, что серийный вариант появится в продаже в Поднебесной до конца текущего года.

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