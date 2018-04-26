Линейку Mercedes-AMG 53 пополнили седан и универсал E-Class

Первыми, в январе текущего года, были представлены модели CLS 53, а также купе и кабриолет E-Class. Теперь настала очередь седана Mercedes-AMG E 53 и его «собрата» в пятидверном кузове. Напомним, эти модели в линейке бренда заменяют версии с индексом 43.

«Заряженные» гибриды укомплектованы рядным шестицилиндровым мотором M256 объемом 3,0 литра с турбокомпрессором и электрическим нагнетателем. Отдача такого комплекта составляет 435 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

В составе силовой установки работает стартер-генератор EQ Boost, который питает 48-вольтовая сеть. Он оказывает поддержку ДВС при агрессивном ускорении, повышая мощность на 22 л.с., а крутящий момент на 250 Нм.

У моделей AMG E 53 двигатель сочетается с девятискоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic+, как и у топового E 63 последней генерации. Такая система позволяет отключить передачу момента на переднюю ось полностью.

Время разгона с нуля до первой «сотни» у седана и у универсала Mercedes-AMG E 53 составляет 4,5 секунды, а «максималка» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но с опциональным пакетом AMG Driver максимальная скорость увеличивается до 270 км/ч.

Для AMG E 53 предлагается пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, система выбора режимов езды Dynamic Select, мощные тормоза с четырехпоршневыми суппортами, 370-миллиметровыми передними и 360-миллиметровыми задними дисками, сиденья с функциями вентиляции и массажа, а еще «мультимедийка» с экраном диагональю 12,3 дюйма, выбор которой подразумевает также установку аналоговых часов на центральной консоли.

Старт продаж седана и универсала Mercedes-AMG E 53 4Matic+ на рынке Германии запланирован на июнь. Стоимость четырехдверного варианта составит 79 248 евро, а пятидверного – 82 038 евро (приблизительно 5 812 000 и 6 262 000 рублей по текущему курсу).

Последней новинкой немецкой марки стал седан Mercedes-Benz A-Class с удлиненной базой для китайского рынка. Премьера компактной «четырехдверки» состоялась в рамках Пекинского автосалона.